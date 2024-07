Shenzhen, hub da economia de baixa altitude da China, explora novas aplicações para drones

Shenzhen, uma cidade na província de Guangdong, no sul da China, com uma cadeia de suprimentos de drones completa e com espaço aéreo de baixa altitude, tem inovado em novos usos para voos de drones.

No dia 6 de julho, um drone desenvolvido pela Insky seguiu uma rota pré-determinada ao redor do topo do Centro Financeiro Ping An, o edifício mais alto de Shenzhen, para realizar uma inspeção da estrutura. Foi a primeira vez que drones foram empregados para esse tipo de tarefa na cidade.

Segundo Shi Wei, fundador e CEO da Insky, drones inteligentes têm a capacidade de se movimentar entre edifícios altos para realizar inspeções de alta precisão e eficiência, com custos mais baixos e menores riscos de segurança em comparação com métodos tradicionais. Até o final do ano passado, os drones da Insky já haviam inspecionado mais de 10 milhões de metros quadrados de fachadas de edifícios altos em cidades chinesas.

A demanda por serviços de inspeção com drones é alta em Shenzhen, que possui mais de 20 edifícios com mais de 300 metros de altura e mais de 200 com mais de 200 metros.

Além das inspeções, Shenzhen utiliza drones em várias outras áreas, como entregas de alimentos e pacotes, combate a incêndios e testes de transporte intermunicipal com aeronaves de decolagem e pouso vertical elétricas. Os drones demonstram vantagens significativas no transporte de mercadorias sensíveis ao tempo e de alto valor, como suprimentos de emergência e alimentos frescos, além de serem ideais para operações de alto risco.

Desde o ano passado, Shenzhen já abriu 205 rotas de drones e completou mais de 860.000 voos de drones transportando cargas, liderando o setor na China, de acordo com dados do departamento de transporte da cidade.

Após 20 anos de desenvolvimento, Shenzhen estabeleceu uma cadeia de suprimentos de drones robusta, abrangendo pesquisa e desenvolvimento, fabricação, aplicação e serviços. A cidade é responsável por 70% do mercado global de drones de consumo e 50% do mercado de drones industriais.

Em 2023, o valor de produção da economia de baixa altitude de Shenzhen superou os 90 bilhões de yuans (US$ 12,4 bilhões), com mais de 1.700 empresas relacionadas a drones estabelecidas na cidade, segundo dados oficiais.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: CNBYAREA