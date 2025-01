Sheinbaum agradece Lula por solidariedade a mexicanos que vivem nos EUA

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, agradeceu nesta sexta-feira ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela solidariedade que demonstrou aos mexicanos que vivem nos Estados Unidos, onde o novo presidente, Donald Trump, anunciou deportações em massa.

"Conversamos sobre a situação atual, ele se solidarizou com os mexicanos que vivem nos Estados Unidos, pelo que lhe agradeci", disse a líder mexicana em sua entrevista coletiva matinal de hoje, ao comentar a conversa que teve ontem com o brasileiro por telefone.

Na conversa, Lula e Sheinbaum "reafirmaram o propósito de cultivar relações produtivas com todos os países das Américas, incluindo a nova administração dos Estados Unidos, a fim de manter a paz, fortalecer a democracia e promover o desenvolvimento da região.", segundo nota publicada ontem no site do Palácio do Planalto.

Em sua coletiva de hoje, a presidente mexicana afirmou que também abordou com Lula a "solidariedade com o Panamá", em meio às ameaças de Trump de retomar o controle do Canal do Panamá.

Além disso, concordaram em fortalecer a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), cuja presidência será entregue em março pela presidente de Honduras, Xiomara Castro, a seu homólogo da Colômbia, Gustavo Petro.

"Conversamos sobre essas questões, além das relações bilaterais, educacionais, culturais e com o Brasil", declarou Sheinbaum, acrescentando que "o presidente Lula é um homem extraordinário, é um símbolo não só do Brasil e da luta progressista, mas também da América Latina".

Por fim, comentou que houve convites mútuos para visitas de Estado ao Brasil e ao México.

"Ele me convidou para ir ao Brasil, e disse a ele que estava muito agradecida e que veríamos, e também, obviamente, o convidei para vir, mas já veremos", concluiu.