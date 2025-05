Via Araucária fará 75 km de duplicações por ano e promete 'novo patamar logístico' ao Paraná

Com R$ 13,1 bilhões em investimentos previstos, a Via Araucária se prepara para iniciar, entre o final de maio e junho, a construção do Contorno Norte de Curitiba, projeto desafiador que marca o início de um ciclo de obras sem precedentes no Paraná, de acordo com Sergio Santillán, CEO da Via Araucária e também da Eixo SP, controladas pelo grupo Pátria, em entrevista ao EXAME Infra. A concessão abrange 487 quilômetros de rodovias federais e estaduais e prevê a duplicação de mais de 300 quilômetros até o sétimo ano do contrato, com um ritmo de entregas estimado em 75 quilômetros por ano.

"Isso nunca foi visto antes. Infelizmente, será um caos [de obras e interferências], mas é isso que vai levar a infraestrutura do Paraná a um novo patamar", afirma Santillán no programa realizado pela EXAME em parceria com a empresa Suporte.

Segundo o executivo, cada quilômetro do trecho concedido terá algum tipo de intervenção, com foco no escoamento da safra, integração com o Porto de Paranaguá e melhoria da mobilidade entre os principais polos regionais.

A concessão opera sob o modelo de Sociedade de Propósito Específico (SPE) e foi estruturada em ciclos, com foco em obras estruturais nos primeiros sete anos. A tarifa de pedágio ofertada pela Via Araucária foi de R$ 8,72 a cada 100 quilômetros, com um desconto de 18,25% em relação ao valor-teto estipulado no edital.

'Prestação de serviço, não só pedágio'

Santillán destaca no EXAME Infra que um dos principais desafios é superar o trauma do programa anterior de concessões, encerrado de forma abrupta e mal recebido pela população. "Até hoje se escuta que 'concessionária é sinônimo de pedágio'. Nosso objetivo é mudar essa percepção, mostrar que concessão é prestação de serviço".

Logo nos primeiros meses de contrato, a Via Araucária afirma ter revitalizado mais de mil quilômetros de faixas de rolamento, implantado mais de 70 quilômetros de elementos de segurança e renovado toda a sinalização horizontal.

O exemplo mais simbólico foi a revitalização da Serra do Purunã, ponto crítico da malha rodoviária próximo a Curitiba. "Não era uma obrigação contratual, mas não tínhamos condições morais de iniciar a cobrança sem atacar esse gargalo. Em um mês, recuperamos pavimento, sinalização e segurança, com impacto direto: redução de 50% nas mortes e 30% nos feridos".

Apetite estratégico, mas com prudência

Além da Via Araucária e da Eixo SP, o grupo Pátria estuda novas oportunidades no setor. Os lotes do Paraná continuam sendo estratégicos para o fundo, mesmo após a perda da disputa do Lote 3 para a CCR, hoje Motiva, no ano passado.

Santillán confirma que o grupo está analisando os dois leilões restantes no estado este ano — os lotes 4 e 5. "Temos sinergia com o Lote 1 e participaremos com responsabilidade. Estudo, sim, mas sem ultrapassar os limites do que é permitido e recomendado".

Para o executivo, o principal desafio da nova rodada de concessões não está apenas na execução das obras, mas em garantir que a infraestrutura acompanhe o crescimento da demanda. "Já estamos vendo quase o dobro de movimento entre uma Páscoa e outra. Isso é reflexo direto de uma rodovia mais segura. Com infraestrutura melhor, empresas voltam a se posicionar no Paraná".

O especialista diz que alguns órgãos locais temem, no entanto, se a malha vai suportar o crescimento no médio e longo prazo, o que também preocupa a concessionária.

EXAME Infra

O EXAME Infra é um podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte, especializada em soluções para obras e projetos de infraestrutura. Com episódios quinzenais disponíveis no YouTube da EXAME, o programa se debruçará sobre os principais desafios do setor de infraestrutura no Brasil.

