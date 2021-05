Sem máscara contra covid? Parte dos americanos está desconfiada

Alguns americanos reagiram com desconfiança nesta sexta-feira a uma nova diretriz federal que permite que as pessoas dispensem máscaras na maioria dos lugares, dando a entender que muitas ainda não se sentem protegidas o bastante da covid-19 para fazê-lo.

Cautela e confusão se seguiram à recomendação de quinta-feira do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do Estados Unidos (CDC) de que pessoas totalmente vacinadas não precisam usar máscaras ao ar livre e podem praticamente dispensá-las em ambientes fechados.

Tratou-se de uma diretriz atualizada que, segundo a agência, permitirá que a vida comece a voltar ao normal em meio à esperança de que estimulará mais pessoas a se vacinarem durante uma pandemia que já matou mais de meio milhão de norte-americanos.

"Estou apreensiva com isso", disse Allison Douma, de 24 anos, passeando com os cães em Washington, D.C., e usando máscara. Ela foi totalmente vacinada no mês passado. "Não me sinto segura porque os índices de vacinação estão diminuindo, e estou preocupada com as mutações".

Na cidade de Nova York, Maggie Cantrick, de 39 anos, que trabalha em um centro de arte, disse que não está pronta para dispensar a máscara em locais como mercados. "Estou totalmente vacinada. Posso simplesmente tirar minha máscara? Isso é loucura!"

Em muitas partes do país, pessoas deixaram de usar máscaras há meses. Bares de Miami, por exemplo, estão servindo clientes de rosto descoberto há semanas.

