Seis navios de guerra russos estão a caminho do Mar Negro para exercícios

Seis navios de guerra russos estão indo para o Mar Negro vindos do Mediterrâneo para exercícios navais, disse o Ministério da Defesa da Rússia nesta terça-feira, segundo a agência de notícias Interfax, alegando ser um movimento pré-planejado de recursos militares.

A Rússia anunciou no mês passado que sua Marinha realizaria um amplo conjunto de exercícios envolvendo todas as suas frotas em janeiro e fevereiro, do Pacífico ao Atlântico, na mais recente demonstração de força em uma onda de atividade militar durante um impasse com o Ocidente sobre a Ucrânia.

Os seis navios devem passar pelo estreito da Turquia até o Mar Negro na terça e quarta-feira, disseram fontes turcas.

Os navios incluem Korolev, Minsk e Kaliningrado, que devem navegar pelo Bósforo na terça-feira, enquanto Pyotr Morgunov, Georgy Pobedonosets e Olenegorsky Gornyak devem passar na quarta-feira.

A Rússia reuniu mais de 100.000 soldados perto da fronteira com a Ucrânia. O país nega qualquer plano de invasão, mas busca garantias de segurança abrangentes, incluindo a promessa de não instalar mísseis perto de suas fronteiras, reduzir a infraestrutura militar da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e proibir a Ucrânia de ingressar na aliança.

Legalmente, a Turquia, membro da Otan, poderia fechar o estreito ao trânsito se a Rússia tomasse uma ação militar contra a Ucrânia.

"A Turquia está autorizada a fechar o estreito para todos os navios de guerra estrangeiros em tempo de guerra ou quando estiver ameaçada de agressão. Além disso, está autorizada a recusar o trânsito de navios mercantes pertencentes a países em guerra com a Turquia", disse Yoruk Isik, analista geopolítico baseado em Istambul.