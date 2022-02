Rússia enviou cerca de 30.000 soldados e armas para Belarus, diz Otan

A Rússia tem transportado cerca de 30.000 soldados e armas modernas para Belarus nos últimos dias, o maior destacamento militar de Moscou para o país desde o fim da Guerra Fria, disse o secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, nesta quinta-feira.

O deslocamento incluiu forças de operações especiais Speznaz, caças SU-35, mísseis Iskander de dupla capacidade e sistemas de defesa aérea S-400, disse ele aos repórteres em Bruxelas.

"Tudo isso será combinado com o exercício anual das forças nucleares russas", acrescentou ele. O termo capacidade dupla, que Stoltenberg usou para os mísseis Iskander, é usado para descrever armas destinadas à guerra convencional e nuclear.

Kremlin diz que aumento de tropas dos EUA alimenta tensões na Europa

O destacamento de tropas adicionais dos Estados Unidos no Leste Europeu está aumentando as tensões na região, disse o Kremlin nesta quinta-feira, depois que Washington disse que enviará 3.000 tropas extras para a Polônia e a Romênia.

A Rússia acumulou dezenas de milhares de tropas perto de sua fronteira com a Ucrânia, exigindo que os Estados Unidos e a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) prometam não permitir a adesão de Kiev ao bloco militar liderado pelos EUA, mas negando qualquer plano de invasão do país vizinho.

A Casa Branca disse nesta semana que tropas extras protegeriam o Leste Europeu de um possível transbordamento da crise ucraniana.