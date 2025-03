Rússia e EUA realizarão nova rodada de negociações em 24 de março, segundo o Kremlin

A Rússia e os Estados Unidos irão realizar uma nova rodada de negociações a nível de especialistas no próximo dia 24 de março, em Riad, na Arábia Saudita, conforme anunciado nesta quinta-feira por Yuri Ushakov, assessor internacional do Kremlin.

“Acordamos com (o assessor de Segurança Nacional dos EUA, Mike) Waltz que as consultas bilaterais serão mantidas pelos especialistas designados por ambos os presidentes. As consultas ocorrerão na segunda-feira, 24 de março, em Riad”, disse Ushakov à imprensa local.

Por parte da Rússia, participam o chefe do Comitê de Assuntos Internacionais do Senado, Grigori Karasin, e o assessor do diretor do Serviço Federal de Segurança (FSB, antigo KGB), Serguéi Beseda.

“São negociadores experientes, muito conhecedores da problemática internacional”, destacou o assessor do Kremlin.

Ushakov lembrou que, em linha com o que foi acordado durante a conversa telefônica entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump nesta terça-feira, foi discutido com Waltz a convocação de consultas a nível de especialistas sobre uma possível tregua no Mar Negro.

O assessor do Kremlin enfatizou que a conhecida Iniciativa do Mar Negro, que permitia a navegação segura de cargueiros ucranianos com grãos para exportação, foi acordada em julho de 2022 com a colaboração do secretário-geral da ONU, António Guterres. No entanto, a iniciativa nunca foi implementada por completo.

“Esperamos que as próximas consultas, na segunda-feira, sejam produtivas”, disse Ushakov.

Rússia e EUA se preparam para nova rodada de negociações

A primeira rodada de negociações entre Rússia e Estados Unidos ocorreu em Riad no dia 18 de fevereiro, com a participação das delegações lideradas pelo ministro de Relações Exteriores da Rússia, Serguéi Lavrov, e pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

Após a conversa com Trump, Putin anunciou unilateralmente uma tregua energética, que entrou em vigor no mesmo dia. No entanto, Ucrânia deseja expandir essa medida para toda a infraestrutura civil.

O presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmou hoje que Kiev continuará com os ataques aéreos até que uma tregua parcial de 30 dias seja formalizada por meio de um documento.