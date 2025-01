Rússia denuncia ataque de drones ucranianos a estação de compressão do gasoduto TurkStream

As Forças Armadas da Ucrânia atacaram uma estação de compressão do gasoduto TurkStream, localizado em território russo, com o objetivo de "cortar o fornecimento" de gás aos países europeus, informou o Ministério da Defesa da Rússia nesta segunda-feira, 13.

"Em 11 de janeiro de 2025, o regime de Kiev, com o objetivo de cortar o fornecimento de gás aos países europeus, tentou atacar com 9 veículos aéreos não tripulados a infraestrutura da estação de compressão Russkaya no povoado de Gai-Kodzor (da região de Krasnodar), que bombeia gás através do TurkStream", disse um comunicado oficial.

De acordo com Moscou, todos os drones envolvidos no ataque "foram abatidos", mas os fragmentos de um deles causaram "danos insignificantes" a um prédio e equipamentos na estação de compressão.

No entanto, a instalação opera normalmente e não houve interrupções no fornecimento de gás, detalhou o Ministério da Defesa russo.

As consequências da queda de fragmentos de drones foram "rapidamente eliminadas" por funcionários do consórcio de gás Gazprom, acrescentaram.

O TurkStream, que tem mais de 900 quilômetros de extensão, foi inaugurado há cinco anos e se tornou crucial desde que a Ucrânia suspendeu o trânsito do gás russo em 1º de janeiro. O gasoduto atravessa o mar Negro de Anapa, na Rússia, até Kiyikoy, na Turquia, para fornecer gás russo aos mercados turco e europeu, contornando a Ucrânia.