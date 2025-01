As tropas da Rússia tomaram as cidades ucranianas de Kalynove, na região de Kharkiv, e Yantarne, em Donetsk, segundo informou neste domingo o Ministério da Defesa russo em seu relatório diário de guerra.

"As unidades do grupo militar Zapad (Oeste) libertaram a cidade de Kalynove na região de Kharkiv", cerca de 30 quilômetros ao sul de Kupiansk, disse o comando russo no Telegram.

Segundo o Ministério da Defesa, neste setor da frente de batalha, o Exército russo infligiu cerca de 410 baixas a três brigadas motorizadas e uma de defesa territorial das Forças Armadas da Ucrânia nas proximidades de quatro cidades na região de Kharkiv e duas em Donetsk.

O grupo militar Sul também informou que "libertou a cidade de Yantarne, na República Popular de Donetsk", localizada ao sul de Kurakhove, um reduto ucraniano recentemente ocupado pelas forças russas.

As forças russas continuaram a avançar nos últimos meses no leste da Ucrânia, apesar do grande número de baixas, com o objetivo de obter o controle total das regiões ucranianas anexadas por Moscou em setembro de 2022.