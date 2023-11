Republicano Tim Scott desiste da campanha presidencial americana

O senador republicano Tim Scott anunciou no domingo, 12, que desistiu da disputa presidencial nos Estados Unidos, ao afirmar que os eleitores apresentaram uma mensagem clara de "agora não".

O congressista da Carolina do Sul, que pretendia tornar-se o primeiro presidente republicano negro, lutava para ter algum destaque entre o concorrido campo de pré-candidatos do partido.

Scott, 58 anos, estava em sexto lugar entre os candidatos das primárias republicadas, com apenas 2,5% das intenções de voto, segundo a média das pesquisas realizada pelo site RealClearPolitics.

"Estou suspendendo minha campanha. Acredito que os eleitores, que são as pessoas mais notáveis do planeta, deixaram bem claro que estão dizendo: 'Agora não, Tim'", declarou ao programa "Sunday Night in America", do canal Fox News.

Oficialização da candidatura

Scott anunciou oficialmente a candidatura à indicação republicana em maio, depois de visitar os estados considerados cruciais para ganhar impulso na disputa.

Scott foi um dos cinco participantes no terceiro debate republicano exibido na televisão na quarta-feira da semana passado, quando os pré-candidatos do partido falaram sobre vários temas, como Ucrânia, China, direito ao aborto e o futuro do partido.

O debate não teve a presença do ex-presidente Donald Trump, que lidera a disputa pela indicação republicana com 58,5%, segundo o RealClearPolitics.

Scott afirmou que não tem interesse em ser candidato a vice-presidente de nenhum dos demais pré-candidatos e não declarou apoio a qualquer aspirante à indicação do partido para as eleições de 2024.