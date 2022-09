Reino Unido terá 12 dias de luto oficial com morte da rainha Elizabeth II

O Reino Unido declarou 12 dias de luto oficial após a morte da rainha Elizabeth II, que faleceu na tarde desta quinta-feira, 8 de setembro. Elizabeth II morreu aos 96 anos, de causas não divulgadas, e após 70 anos como rainha, a mais longeva da história britânica.

O Reino Unido é composto de quatro países: Inglaterra, País de Gales, Irlanda e Escócia, com Londres como capital do governo.

Apesar dos dias de luto, as datas não serão feriado no Reino Unido. No entanto, a expectativa é que uma série de estabelecimentos comerciais sejam fechados no dia do funeral da rainha. A previsão, segundo os planos feitos para eventual morte da rainha, é de que o funeral ocorra em dez dias, isto é, por volta de 17 de setembro. As informações ainda serão confirmadas.

A oficialização da morte da rainha nesta quinta-feira levou uma multidão para as portas do Palácio de Buckingham, residência oficial da rainha, em Londres.

Uma série de outros procedimentos também terão de ser realizados após a morte da rainha e ascensão do novo rei Charles III, primogênito da monarca. Moedas, passaportes e até mesmo o hino britânico (que contém trechos como "vida longa a nossa nobre rainha") terão de ser alterados.

Reinado da rainha Elizabeth

Nascida Elizabeth Alexandra Mary, em 21 de abril de 1926, em Londres, a rainha esteve no cargo por 70 anos, sendo a mais longeva monarca do Reino Unido.

Elizabeth II se tornou rainha aos 25 anos de idade, em 6 de fevereiro de 1952, mesmo dia da morte de seu pai, o rei George VI, que faleceu de um câncer de pulmão.

A monarca esteve no trono em períodos de intensa transformação econômica, política e tecnológica no Reino Unido — incluindo a maior parte da reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, o fim do Império Britânico, a entrada e posterior saída do Reino Unido da União Europeia e, mais recentemente, a pandemia da covid-19.

Durante seu reinado, Elizabeth II viu passarem pelo governo britânico 15 premiês, a última delas a nova mandatária britânica, Liz Truss, que se encontrou com Elizabeth apenas dois dias antes de sua morte.

Pelo cargo de monarca britânica, Elizabeth II era também chefe de Estado de outros 14 países dos chamados reinos do Commonwealth, que inclui ex-colônias britânicas como Canadá, Austrália e Nova Zelândia. O posto é sobretudo simbólico, e os países têm seus próprios governos.

