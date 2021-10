Rainha Elizabeth II foi internada após cancelar visita à Irlanda do Norte

A rainha Elizabeth II, do Reino Unido, passou a noite de quarta-feira, 20, no hospital depois de cancelar uma visita que faria à Irlanda do Norte.

A informação foi confirmada pelo Palácio de Buckingham nesta quinta-feira, 21.

O cancelamento da visita da rainha já havia sido divulgado ontem, mas oficiais haviam informado que a soberana britânica ficaria descansando na residência oficial.

Aos 95 anos, a rainha foi admitida no hospital Rei Edward VII, em Londres, para "investigações preliminares".

Segundo o comunicado oficial, Elizabeth II passa e bem e já voltou ao Castelo de Windsor, onde vive.

"Após aconselhamento médico de que deveria descansar por alguns dias, a rainha foi ao hospital na quarta-feira para investigações preliminares, retornando ao Castelo de Windsor por volta da hora do almoço de hoje, e permanece bem disposta", diz a nota.

O motivo exato do pernoite no hospital não foi divulgado. Segundo o jornal The Guardian, no entanto, não parece haver relação entre a internação e a covid-19.

Uma fonte informou também à agência Reuters que a ida ao hospital foi uma "medida de precaução", e que a rainha está executando "tarefas leves" nesta quinta-feira.

As dúvidas sobre o estado de saúde da rainha se intensificaram desde a semana passada, quando ela foi vista usando uma bengala em um evento público, o que aconteceu pela primeira vez.

