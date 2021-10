Proibida de beber, Rainha conta com passagem secreta para bar em Londres

Um membro da família real britânica pode ter revelado o segredo por trás uma passagem secreta em uma das residências oficiais da rainha Elizabeth II. De acordo com o colunista Richard Eden, do tabloide britânico Daily Mail, o marido da princesa Eugenie (neta de Elizabeth), Jack Brooksbank revelou, no começo do mês, que o Palácio de St. James está ligado por um túnel ao Dukes Bar - ponto de encontro da realeza e da alta sociedade britânica.

Que tal viajar mais no mundo pós-pandemia? Conheça o curso de liberdade financeira da EXAME Academy

"Eu não usei ele ainda, mas eu adoraria conferir isso", disse Brooksbank, que morou em St. James por anos, antes de casar com Eugenie e se mudar para Castelo de Windsor. Se o relato do tabloide for verdadeiro, o túnel teria cerca de 300 metros de extensão para poder ligar o Palácio de St. James ao hotel 5 estrelas Dukes Hotel, onde o Dukes Bar fica localizado. O bar é conhecido por servir Martini - a bebida favorita da rainha Elizabeth II - pelo valor de 17 libras (aproximadamente R$ 170 no câmbio atual).

De acordo com a revista americana Vanity Fair - mesma publicação que revelou a indicação médica de suspender os drinks diários da rainha - essa não seria a primeira passagem secreta em uma residência da família real britânica. No Palácio de Buckingham, por exemplo, a Sala de Estar Branca - cômodo utilizado regularmente para pequenas reuniões e audiências com a Elizabeth II - tem uma porta secreta, disfarçada como espelho e armário, que tem conexão com aposentos privados da monarca.

Já no Castelo de Windsor, há um túnel secreto abaixo de um tapete em um de seus escritórios, em formato de alçapão. O conjunto de grandes degraus de pedra foi construído por volta de 1.200, para ser usado como rota de fuga caso o castelo fosse sitiado.