“Quero que saibam que suas vidas importam”, diz Obama a jovens negros

“Eu quero que saibam que vocês importam, que suas vidas importam e que seus sonhos importam”. Esse foi parte do discurso do ex-presidente americano Barack Obama em meio à onda de protestos contra o racismo no país. A declaração do democrata ocorre após o assassinato de George Floyd por um policial.

“Vocês devem ser capazes de aprender, cometer erros e viver uma vida de alegria sem se preocupar com o que vai acontecer se você sair para uma loja, sair para fazer uma corrida, se estiver dirigindo pelas ruas ou observando pássaros no parque”, disse.

Primeiro negro a ocupar a Casa Branca nos Estados Unidos, Obama pediu que os prefeitos revejam o uso da força policial nas manifestações. “Eu peço que cada prefeito reveja o uso da força policial e faça as mudanças que forem necessárias”, afirmou o ex-presidente.

Nos Estados Unidos, as prefeituras costumam ter a responsabilidade pelas forças policiais, por isso o pedido de Obama foi direcionado a essa categoria. O democrata ainda declarou apoio aos policiais que agem de maneira justa.

O ex-presidente também citou antigos protestos contra o racismo nos Estados Unidos e disse que apesar de tudo, o momento pode ser uma oportunidade para lidar com problemas estruturais no país.

“Por mais trágicas que as últimas semanas tenham sido, por mais difíceis e assustadoras que tenham sido, este tempo também é uma oportunidade incrível para que pessoas acordem para algumas dessas questões”, disse Obama.

Protestos

Desde que as manifestações se iniciaram, na semana passada, mais de duas mil pessoas já foram presas e 700 delas só na última segunda-feira, dia em que Nova York foi tomada pela violência, com saques e confrontos entre manifestantes e policiais registrados por toda a cidade.

Majoritariamente pacíficas, as manifestações em todo o país acontecem por causa da morte de George Floyd, um homem negro de 46 anos, pelas mãos de policiais brancos em Minneapolis há uma semana.

Porém, pequenos grupos de manifestantes aproveitaram para destruir vitrines de bancos e comércios, além de roubarem lojas luxuosas, principalmente de artigos esportivos e eletrodomésticos.