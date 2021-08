Quem é a jornalista da CNN cobrindo a guerra no Afeganistão

Enquanto o mundo assistia às trágicas cenas em Cabul, capital do Afeganistão, uma jornalista de 41 anos, coberta com um traje preto e microfone em punho, percorria as ruas da cidade de 4 milhões de habitantes.

Não é um fato trivial. O Afeganistão ficou perigoso para as mulheres desde o retorno do Talibã que, da última vez que esteve no poder, as proibiu de circular desacompanhadas e ir à escola.

Mas sempre com precisão e uma calma surpreendente diante da situação, a jornalista Clarissa Ward, de 41 anos, segue descrevendo a milhões de espectadores pelo mundo os desdobramentos no Afeganistão, que no domingo, 15, foi reconquistado pelo Talibã após a retirada das tropas americanas.

"Esta é uma cena que eu achava que nunca veria. Dezenas de soldados do Talibã e, logo atrás de nós, a embaixada dos EUA", reportava Ward em vídeo logo após a queda de Cabul, falando em frente aos próprios militantes do Talibã que a observavam (veja abaixo).

Nesta quarta-feira, 18, outra de suas aparições ao vivo chamou atenção depois que ela reportou que tiros estavam sendo disparados no perímetro onde estava, perto do aeroporto de Cabul.

O aeroporto é palco de cenas de caos nos últimos dias com civis afegãos e membros de embaixadas estrangeiras tentando deixar o país.

Shots ring out behind @clarissaward - as she stands less than 200 yards from the entrance of the Kabul airport.

"It's definitely chaotic, she says. "It's definitely dangerous." pic.twitter.com/3iNgULO0fO

— Brianna Keilar (@brikeilarcnn) August 18, 2021