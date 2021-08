Afeganistão: Talibã chega à capital e busca 'rendição pacífica' do governo

Em movimento já esperado, o Talibã chegou neste domingo, 15, à capital do Afeganistão, Cabul, após dias conquistando cidades no entorno diante da retirada das tropas dos Estados Unidos.

Um porta-voz do grupo declarou que o Talibã tenta convencer o governo afegão a optar “por uma rendição pacífica".

O grupo afirma que não pretende buscar vingança e que “todos os que serviram ao governo e aos militares serão perdoados”. Uma das principais preocupações da comunidade internacional é que afegãos que interagiram com as forças dos EUA nos 20 anos de ocupação americana sejam punidos pelo Talibã. Países como o Canadá já passaram a oferecer programa de asilo aos afegãos.

A expectativa é que o governo do Afeganistão caia rapidamente após o cerco a Cabul. O ministro do Interior, Abdul Sattar Mirzakwal, divulgou vídeo afirmando que não haverá ataques e que será feita uma "transferência pacífica de poder".

Um dos porta-vozes do Talibã, Suhail Shaheen, também disse ao canal de notícias Al-Jazeera que o grupo está buscando uma transição negociada, mas que quer rendição incondicional do governo central do país.

Em comunicado, a milícia afirmou que não pretende tomar a cidade “à força”, com a ressalva de que essa não é uma declaração de cessar-fogo. “Não queremos que nenhum afegão civil e inocente seja ferido ou morto enquanto tomamos o controle.”

O Talibã controlou o país entre 1996 e 2001, quando seguiu uma versão radical do islamismo nos costumes, vetando o consumo de álcool e a livre circulação de mulheres.

A rápida ofensiva militar do grupo, que já tomou mais de 20 capitais de províncias, acontece no vácuo da saída das tropas americanas, que estavam no país desde 2001, após terem tomado o controle do próprio Talibã e tentado criar instituições de Estado para o governo afegão.

Negociadores do Talibã dirigiram-se ao palácio presidencial no domingo para discutir a transferência de poder, disse uma autoridade afegã que falou à agência Reuters sob condição de anonimato por temer represálias. Não ficou claro quando essa transferência aconteceria.

O Ministério do Interior do Afeganistão informou à agência de notícias que os insurgentes entraram na cidade “por todos os lados”.

No Twitter, a conta oficial do gabinete do presidente afegão afirmou ainda que disparos foram ouvidos em diversos pontos da cidade, mas que, até o momento, as forças de segurança mantêm a situação sob controle.

O Talibã também garantiu neste domingo que havia assumido o controle da prisão militar de Bagram, que foi durante anos um símbolo da ocupação militar das forças internacionais no Afeganistão.

A informação foi publicada no Twitter pelo porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid.

O local abrigava muitos líderes da insurgência do Talibã e centenas de presidiários, e foi usada como a maior e mais importante prisão dos EUA no Afeganistão. O controle da polêmica prisão foi transferido para o governo afegão em 2013.

Embora o centro fosse considerado uma fortaleza por sua alta tecnologia militar, os americanos deixaram o local sem prévio aviso e sem treinar as forças afegãs para o uso do equipamento, apontaram oficiais locais após a saída dos norte-americanos.

O que levou à guerra no Afeganistão

A promessa do presidente americano, Joe Biden, foi de retirar todas as suas forças do Afeganistão antes do 20º aniversário dos ataques de 11 de setembro, que aconteceram em 2001.

Com a maior parte das forças americanas já fora do país, era esperado que o Talibã avançasse, mas a ofensiva aconteceu de forma ainda mais rápida do que o previsto.

Apesar dos avanços do Talibã, Biden disse que não mudará de ideia sobre a saída americana. Mais de 70% dos americanos dizem apoiar a retirada.

Os EUA invadiram o Afeganistão em 2001, após o 11 de setembro, acusando o país, controlado então pelo Talibã, de estar escondendo o terrorista Osaba Bin-Laden, da Al Qaeda e que se disse responsável pelo ataque às Torres Gêmeas.

Desde então, o governo afegão conseguiu retomar parte do país com o apoio das forças armadas americanas, mas o Talibã nunca deixou de ser uma ameaça e a guerra nunca foi de fato vencida, diferente do que os EUA imaginavam.

Em dado momento, antes de 2012, os EUA chegaram a ter mais de 100.000 soldados no Afeganistão, e o custo da guerra com o Talibã chegou a 100 bilhões de dólares por ano.

A estimativa do Departamento de Defesa dos EUA é que a guerra no Afeganistão tenha custado só até 2019 mais de 770 bilhões de dólares, mas projeções apontam que o custo já supera 1 trilhão de dólares.

Sucessivos governos americanos vinham sendo pressionados a encerrar a "guerra sem fim" no Afeganistão. O governo Biden foi eleito prometendo lidar com problemas internos dos EUA e encerrar guerras no exterior, que vinham drenando recursos públicos americanos.

Esse dilema fez o atual secretário de Estado americano, Antony Blinken, defender a saída norte-americana.

"A ameaça terrorista mudou para outro lugar. E temos outros assuntos muito importantes em nossa agenda, incluindo o relacionamento com a China, incluindo lidar com questões que vão desde a mudança climática até a covid", disse Blinken à rede ABC.

Na outra ponta, nomes como o chefe da CIA, William Burns, e alguns generais dos EUA, como o ex-chefe militar David Petraeus, argumentaram que essa medida poderia mergulhar o país em mais violência e deixar os Estados Unidos mais vulneráveis a ameaças terroristas.

(Com Estadão Conteúdo e agências internacionais)

