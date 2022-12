Presidente do Peru renova ministros após reduzir tempo de mandato

A presidente do Peru, Dina Boluarte, renovou parte de seu gabinete nesta quarta-feira, 21, para enfrentar o ano e meio de governo que ainda tem pela frente, após a redução do mandato e o anúncio de eleições antecipadas.

Como primeiro-ministro, o advogado Alberto Otárola substitui Pedro Angulo. Otárola era ministro da Defesa e uma das figuras de mais destaque do governo Boluarte no enfrentamento da crise deflagrada com a destituição do presidente Pedro Castillo.

O Ministério da Defesa será, agora, ocupado pelo militar reformado Jorge Chávez.

Sob a gestão de Otárola, foi declarado estado de emergência no país, o que permitiu às Forças Armadas intervir no controle dos protestos de apoio a Castillo.

Veterano da política com passagem por governos anteriores, Otárola também foi advogado de Boluarte quando ela era vice-presidente e enfrentou uma investigação no Congresso por suspeita de violação da Constituição.

Também foram renovados os Ministérios do Interior (Víctor Rojas, um policial aposentado), Educação (Oscar Becerra) e Cultura (Leslie Urteaga).

Os agora ex-ministros da Educação e da Cultura renunciaram ao cargo, em repúdio às mortes durante a repressão dos protestos.

