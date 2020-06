Policial aposentado é morto a tiros ao tentar evitar saque em loja nos EUA

David Dorn, um ex-policial aposentado de 77 anos foi morto a tiros na cidade de St. Louis (Missouri, nos Estados Unidos) quando respondia ao chamado de um alarme em uma loja que estava sendo saqueada. Assim como outras cidades do país, St. Louis também foi tomada por protestos contra a morte de George Floyd e registrou episódios de violência e saques.

O incidente aconteceu na última segunda-feira, 01, data na qual a polícia disse ter prendido 25 pessoas e informou que ao menos 55 estabelecimentos comerciais foram danificados durante os tumultos. Dorn, que chegou ao posto de capitão e serviu a cidade por 38 anos, atuava como segurança no local e morreu na calçada em frente ao estabelecimento.

“David Dorn estava exercendo os ensinamentos que aprendeu aqui”, disse o atual capitão da polícia da cidade, John Hayden, que lembrou dele como um “um excelente capitão”. Ainda de acordo com Hayden, que uma das missões pessoais de Dorn enquanto na ativa era o de ajudar os mais jovens. “A quem puxou o gatilho, pare o que você está fazendo. Entenda a razão por trás do seu protesto”, disse ele.

“Dorn foi morto por saqueadores em uma loja de penhores. Ele era o tipo de irmão que teria dado sua própria vida por essas pessoas se fosse necessário. Violência não é a resposta, seja para um cidadão ou um policial”, escreveu a Sociedade Ética da Polícia em um tuíte.

One of the people murdered last night was a retired St. Louis City Captain. He was murdered by looters at a pawnshop. He was the type of brother that would’ve given his life to save them if he had to.

Violence is not the answer, whether it’s a citizen or officer.

RIP Captain!

— Ethical Society of Police – ESOP (@ESOP_STL) June 2, 2020