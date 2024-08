Pedra de Stonehenge 'viajou' 700 km para chegar até lá, diz pesquisa

Um dos pontos históricos mais icônicos do Reino Unido pode ter vindo de outro lugar. A Pedra do Altar de seis toneladas no coração de Stonehenge veio do extremo norte da Escócia, em vez do sudoeste do País de Gales, como se pensava anteriormente, segundo um novo estudo.

A descoberta, de acordo com a BBC, mostra que a construção de Stonehenge foi um esforço colaborativo muito maior do que os cientistas imaginavam. Isso também significa que o antigo monumento, perto de Salisbury, no sudoeste da Inglaterra, foi construído com pedras de todas as partes da Grã-Bretanha. As descobertas sugerem que a Grã-Bretanha neolítica era uma sociedade muito mais conectada e avançada do que as evidências anteriores indicavam. A distância entre Stonehenge e o extremo norte da Escócia é de cerca de 700 km.

A pesquisa foi liderada por um estudante de doutorado galês, Anthony Clarke, que agora trabalha na Curtin University, na Austrália. A descoberta é tão importante que foi publicada em um dos principais periódicos científicos do mundo, a Nature.

Claro que nem tudo serão flores para o cientista. "Não acho que serei perdoado pelas pessoas em casa", ele brincou com a BBC News. "Será uma grande perda para o País de Gales!", continuou. O jovem galês nasceu em Pembrokeshire, de onde até agora se pensava que a Pedra do Altar tivesse vindo. As pedras azuis em Stonehenge foram identificadas como provenientes das colinas Preseli em Pembrokeshire em 1923, pelo geólogo galês Henry Herbert Thomas.

A Pedra do Altar central era feita de uma rocha diferente, mas sempre se presumiu que tivesse vindo da mesma área. Isso até 20 anos atrás, quando os cientistas começaram a questionar suas origens. No ano passado, pesquisadores concluíram que a Pedra do Altar não poderia ter vindo do País de Gales. Mas sua origem permaneceu um mistério, até agora. "

A construção em Stonehenge começou há 5.000 anos, com mudanças e adições ao longo dos dois milênios seguintes. Acredita-se que a maioria das pedras azuis foram as primeiras pedras erguidas no local.