Monólito no País de Gales: o que se sabe até o momento sobre objeto de aço encontrado no país

Um monólito surgiu misteriosamente na região de Hay-on-Wye, no País de Gales, intrigando moradores. O objeto de aço, com aproximadamente 3 metros de altura, foi encontrado por um morador do local, Richard Haynes, enquanto pratica esportes no último final de semana.

"Achei que parecia um pouco bizarro e poderia ser uma pesquisa científica da mídia coletando água da chuva, mas então percebi que era muito alto e estranho para isso. Fui até ele e tinha pelo menos 3 metros de altura e era triangular, definitivamente de aço inoxidável” disse Richard ao Wales Online.

O que é um monólito?

Um monólito é uma estrutura de pedra composta por uma única peça maciça de rocha, frequentemente encontrada em contextos arqueológicos ou naturais. Um exemplo famoso de monólito é o Stonehenge, na Inglaterra, que consiste em grandes blocos de pedra dispostos em um padrão circular.

O que se sabe até o momento?

A origem do obelisco galês ainda é desconhecida, porém essa não é a primeira vez que surgem objetos desse tipo. Duas estruturas semelhantes foram encontradas em Utah e na Califórnia em 2020, que também intrigou o país.

Os objetos eram obras de um grupo de artistas baseado no Novo México chamado The Most Famous Artist, que assumiu as intalações dos monólitos, após especulações de vida extraterrestre.

Outro monólito apareceu na Turquia em 2021, que tratava-se de uma manobra governamental lançada antes do anúncio de um programa espacial.