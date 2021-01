Papa Francisco recebe vacina contra covid-19 no Vaticano

O Papa Francisco, de 84 anos, recebeu a vacina contra a covid-19 nesta quarta-feira (13), no primeiro dia da campanha de vacinação organizada no Vaticano, informaram fontes da imprensa próximas ao pontífice argentino.

O papa foi vacinado “em um setor do átrio do Salão Paulo VI, especialmente preparado” para a aplicação das vacinas, garantiram o jornal argentino La Nación e a revista jesuíta American Jesuit Review America.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, confirmou o início da campanha de vacinação para os quase 5.000 residentes e funcionários do Vaticano.

O pontífice “recebeu a vacina da Pfizer/BioNTech e foi um dos primeiros a ser imunizado”, reportou o jornal argentino.

Francisco recebeu a primeira dose da vacina e, em três semanas, receberá a segunda, como prevê o imunizante para a covid-19. Nenhuma foto foi divulgada até agora.

Vários prelados, bispos e cardeais contraíram o vírus nos últimos meses, incluindo o cardeal Crescenzio Sepe, arcebispo de Nápoles, que cumpre isolamento após testar positivo para a doença.

O médico particular do papa por cinco anos, Fabrizio Soccorsi, morreu no sábado, aos 78 anos, após “complicações da covid-19“, quando foi “hospitalizado por uma patologia relacionada ao câncer”.

Francisco cancelou todas as suas viagens ao exterior desde o início da pandemia em março de 2020 e questionou a celebração de sua visita ao Iraque, marcada para os próximos 5 a 8 de março.

O Papa emérito Bento XVI, 93 anos, aposentado em um mosteiro dentro do Vaticano, também está entre os primeiros vacinados, segundo seu secretário particular, o arcebispo Georg Gänswein.