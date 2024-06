“Davos do deserto” chega ao Rio com foco nas oportunidades entre Brasil e Arábia Saudita

Quinze mil quilômetros separam as dunas do deserto saudita das areias de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas entre quarta e quinta-feira os dois países estarão mais próximos. O Copacabana Palace vai receber a primeira edição latino-americana do FII PRIORITY Summit. O evento é realizado pelo Future Investment Initiative Institute, uma entidade sem fins lucrativos do poderoso Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF, na sigla em ingles), com investimentos de US$ 925 bilhões.

Nos últimos anos, o fórum empresarial realizado em Riad ficou conhecido como a “Davos do Deserto”, e mais recentemente ganhou novas edições em cidades como Miami e Hong Kong. Agora, chegou a vez do Rio de Janeiro. O objetivo é estreitar laços entre os países e atrair investimentos do Brasil e de seus vizinhos para o país árabe.

A Arábia Saudita investe pesado econômica e politicamente para se consolidar como um novo hub de negócios no Oriente Médio, nos moldes do que Dubai e os Emirados Árabes fizeram nos últimos anos. Maior produtor de petróleo do mundo, o país busca negócios que ampliem sua pauta econômica em setores como energia verde, tecnologia e turismo. Além disso, busca acordos em setores considerados estratégicos, como alimentos, mineração e infraestrutura.

De Lula à princesa

Serão ao todo 150 palestrantes, numa lista que inclui o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a Princesa Reema Bint Bandar Al Saud, Embaixadora da Arábia Saudita nos Estados Unidos e principal nome do país no Ocidente. Ela é prima do príncipe Mohammed Bin Salman, o herdeiro responsável pela recente leva de abertura no país, que inclui uma maior integração das mulheres no mercado de trabalho e uma facilitação para que não muçulmanos obtenham vistos de negócios e turismo no país.

Também participam do evento o Príncipe Faisal Bin Bandar Al Saud, Presidente da Federação Saudita de Esportes Eletrônicos, Yasir Al-Rumayyan, Governador do Fundo de Investimento Público (PIF) e Presidente do Instituto FII, Mike Pompeo, ex-Secretário de Estado dos EUA, o ministro da fazenda do Brasil, Fernando Haddad, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e os ex-presidentes Felipe Calderón (México), Juan Manuel Santos (Colômbia), Jorge Quiroga (Bolívia) e Laura Chinchilla (Costa Rica).

Entre os empresários e investidores confirmados estão nomes como Khalid bin Abdulaziz Al-Falih, Ministro do Investimento da Arábia Saudita, Baronesa Ariane de Rothschild, CEO do Edmond de Rothschild Holding, Sir Martin Sorrell, Presidente Executivo do S4 Capital Group, André Esteves, Chairman do BTG Pactual, Marcelo Claure, Fundador e CEO do Claure Group, Bernard Mensah, Presidente Internacional do Bank of America, Aloizio Mercadante, Presidente do BNDES, Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale.

O evento acontece cinco meses antes de o Rio sediar o encontro anual do G20, o grupo de países mais ricos do mundo, e ajuda a colocar o Brasil ainda mais nos holofotes. A bandeira do desenvolvimento sustentável, com foco no Sul Global, é uma pauta de brasileiros e sauditas. O desafio dos dois lados é mostrar que as oportunidades de investimento são maiores que as tensões geopolíticas, os desafios de política interna e, sobretudo, as altas taxas de juros nos Estados Unidos.

A EXAME é parceira de mídia do FII Priority Summit e vai transmitir a abertura do evento, além de fazer cobertura das principais discussões.