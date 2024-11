Os países com as maiores reservas de urânio do mundo

O urânio, um recurso estratégico para a geração de energia nuclear, tem ganhado crescente relevância à medida que o mundo busca alternativas para a diversificação da matriz energética. Nesta quinta-feira, 28, a empresa chinesa China Nonferrous Trade (CNT) comprou a maior reserva de urânio do Brasil, por exemplo, localizada no Amazonas, por US$ 340 milhões (cerca de R$ 2 bilhões).

O Brasil destaca-se como um dos países com as maiores reservas desse mineral, com cerca de 277 mil toneladas de urânio (tU), e ocupa a 7ª posição mundial no ranking da Associação Nuclear Mundial (WNA). Está atrás de países como Austrália, Cazaquistão, Canadá, Rússia, entre outros.

Embora o país figure entre as primeiras posições, o potencial de aumento de suas reservas ainda é grande, o que poderia posicioná-lo entre os cinco maiores detentores de urânio no futuro próximo. Estudos realizados pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), aliado a novos investimentos em pesquisa, indicam que o país ainda possui vastas áreas a serem exploradas, especialmente no norte e nordeste.

Quais são os países com as maiores reservas de urânio no mundo?

*Os dados são da Associação Nuclear Mundial (WNA) datado de 2015. Os valores de toneladas são aproximados.

Austrália - 1,6 milhão de toneladas (20% da porcentagem mundial) Cazaquistão - 745 mil toneladas (13% da porcentagem mundial) Canadá - 509 mil toneladas (9% da porcentagem mundial) Rússia - 507 mil toneladas (9% da porcentagem mundial) África do Sul - 322 mil toneladas (6% da porcentagem mundial) Níger - 291 mil toneladas (5% da porcentagem mundial) Brasil - 276 mil toneladas (5% da porcentagem mundial) China - 272 mil toneladas (5% da porcentagem mundial) Namíbia - 267 mil toneladas (5% da porcentagem mundial) Mongólia - 141 mil toneladas (2% da porcentagem mundial)

Urânio é tóxico?

A resposta é sim. O urânio é um elemento tóxico e radioativo que pode causar uma série de problemas de saúde — o câncer entre eles. Em seu estado natural, a substância quase não contribui para o aumento dos casos da doença, mas a ingestão dela pode acarretar consequências gravíssimas para o corpo humano.

Futuro energético do planeta

A retomada do interesse mundial pela energia nuclear, impulsionada pela necessidade de diversificação das fontes de energia e pela busca por alternativas mais limpas, coloca o urânio no centro das discussões sobre o futuro energético global. No Brasil, o Plano Nacional de Energia (PNE) 2050 já traça estratégias para o aumento da produção do minério e a expansão da utilização no setor energético.

Além disso, o país tem um papel estratégico no fornecimento de urânio para a indústria nuclear mundial, com destaque para as Jazidas de Itatiaia (CE) e Lagoa Real (BA), que, desde a década de 1970, mantêm o Brasil como um dos principais produtores. Mais recentemente, outras reservas promissoras, como a Serra das Gaivotas (MG), Rio Cristalino (PA) e Figueiras (PR), podem ampliar ainda mais o leque de possibilidades para a exploração mineral.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.