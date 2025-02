Por que fevereiro só tem 28 dias? Entenda a lógica do calendário

O calendário que usamos hoje, conhecido como calendário gregoriano, tem suas origens no calendário romano, criado há mais de 2.000 anos. Inicialmente, o sistema utilizado pelos romanos era um calendário lunar de 10 meses, totalizando 304 dias. Porém, esse modelo não acompanhava corretamente o ciclo das estações do ano.

Para corrigir essa diferença, o rei Numa Pompílio (século VIII a.C.) adicionou janeiro e fevereiro, ajustando o calendário para 12 meses e 355 dias. No entanto, os romanos consideravam os números pares de azar, então decidiram alternar os meses entre 29 e 31 dias. Como precisavam de um mês com número par para completar o ano, fevereiro ficou com 28 dias.

Mais tarde, no século I a.C., Júlio César reformulou o calendário, criando o calendário juliano com 365 dias e um ano bissexto a cada 4 anos, corrigindo o desajuste com o tempo solar. Essa versão foi ajustada novamente no século XVI pelo papa Gregório XIII, dando origem ao calendário que utilizamos hoje.

Por que de 4 em 4 anos acontece o ano bissexto?

O ano solar, que define o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, dura 365 dias e aproximadamente 6 horas. Para evitar um desalinhamento entre as estações e o calendário, adiciona-se um dia extra a cada quatro anos, sempre em fevereiro, justamente por este ser o menor mês.

Caso esse ajuste não fosse feito, a cada século o calendário ficaria cerca de 24 dias atrasado, deslocando as estações do ano e impactando a agricultura e diversas atividades humanas.

O que acontece com quem nasce em 29 de fevereiro?

Pessoas nascidas no dia 29 de fevereiro fazem parte de um grupo raro, pois essa data só ocorre em anos bissextos, ou seja, aproximadamente uma vez a cada quatro anos. Isso significa que, tecnicamente, quem nasce nesse dia tem um "aniversário real" com menos frequência do que os demais.

No entanto, a forma como esses aniversários são registrados e comemorados pode variar dependendo das regras legais e da escolha pessoal. Veja como isso funciona:

Como fica o registro da data de nascimento?

Na maioria dos países , os nascidos em 29 de fevereiro têm sua data de nascimento registrada normalmente e, nos anos que não são bissextos, podem celebrar no dia 28 de fevereiro ou 1º de março .

, os nascidos em 29 de fevereiro têm sua data de nascimento registrada normalmente e, nos anos que não são bissextos, podem celebrar no dia . Algumas legislações determinam que, para fins legais, a data oficial do aniversário seja o dia anterior (28/02), enquanto outras permitem que seja transferida para 1º de março.

Questões legais e burocráticas

A data incomum pode gerar algumas dificuldades administrativas para os leapers (como são chamados os nascidos em 29 de fevereiro). Alguns sistemas digitais podem não reconhecer essa data de nascimento, e pode haver confusão no preenchimento de documentos, registros e sistemas bancários.

Além disso, em alguns países, contratos e documentos legais que vencem em 29 de fevereiro são automaticamente prorrogados para o dia seguinte, 1º de março, nos anos que não são bissextos.

Quantas pessoas nasceram em 29 de fevereiro?

Estima-se que menos de 0,07% da população mundial tenha nascido em 29 de fevereiro, o que equivale a aproximadamente 5 milhões de pessoas no mundo.

Curiosamente, algumas famílias possuem múltiplos membros nascidos nessa data. O caso mais famoso registrado no Guinness World Records é o de uma família na Noruega, onde três gerações seguidas nasceram em 29 de fevereiro.

Por que você deve saber disso?

A curta duração de fevereiro e a existência dos anos bissextos são exemplos de como o ser humano precisou ajustar o tempo para se alinhar com o ciclo natural da Terra. Sem essas correções, nosso calendário entraria em descompasso com as estações, afetando eventos históricos, a economia e até a organização da sociedade. Agora que você sabe a história, fevereiro de 28 dias faz muito mais sentido!