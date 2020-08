A disseminação do coronavírus está sendo cada vez mais fomentada por pessoas com idades entre 20, 30 e 40 anos e muitas não sabem que foram infectadas, disse o diretor da região do Pacífico Ocidental da Organização Mundial de Saúde nesta terça-feira, 18.

“Isso aumenta o risco de transbordamento para os mais vulneráveis: os idosos, os doentes em cuidados de longa duração, as pessoas que vivem em áreas densamente povoadas e áreas carentes”, disse Takeshi Kasai em uma entrevista coletiva virtual.

Ele fez referência à capacidade de o vírus se adaptar e migrar de hospedeiros. “Entramos em uma nova fase da pandemia na Ásia-Pacífico. O que estamos vendo não é simplesmente um ressurgimento”, alertou.

Recentemente, diversos países asiáticos, como Tailândia e Viatnan, enfrentaram outros picos da covid-19, o que preocupa as autoridades de saúde.

“Evitar nacionalismo”

Na mesma coletiva, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu para que o “mundo aja de forma conjunta na luta contra o novo coronavírus”.

Para ele, é preciso evitar o que chamou de “nacionalismo” de possíveis vacinas contra a covid-19.

O chefe da organização ressaltou, ainda, que é necessário fazer o “melhor tipo de planejamento” e que, para isso, os países devem agir como uma “orquestra”, com cada músico fazendo sua parte.