'Oligarquia' dos EUA ganhou US$ 1,5 trilhão em mandato de Biden

Os americanos mais ricos estão entre os maiores beneficiados durante o mandato do presidente

Joe Biden , apesar de seu discurso de despedida alertar sobre uma “oligarquia” e um “complexo industrial tecnológico” que ameaçam a democracia dos EUA.

Os 100 americanos mais afortunados ficaram mais de US$ 1,5 trilhão mais ricos nos últimos quatro anos, com magnatas da tecnologia como Elon Musk, Larry Ellison e Mark Zuckerberg, liderando o caminho, de acordo com índice Bloomberg Billionaires.

Os 0,1% mais ricos ganharam mais de US$ 6 trilhões, mostram estimativas do Federal Reserve até setembro.

Biden alertou sobre “uma perigosa concentração de poder nas mãos de pouquíssimas pessoas ultra-ricas” em seu discurso na Casa Branca na quarta-feira.

"Hoje, uma oligarquia está tomando forma nos EUA de extrema riqueza, poder e influência que ameaça literalmente toda a nossa democracia, nossos direitos e liberdades básicos e uma oportunidade justa para todos progredirem".

Durante seu mandato, os super-ricos abocanharam uma fatia maior de um bolo em crescimento. Os mercados de ações e imobiliário cresceram durante uma recuperação pós-pandemia que superou os pares dos EUA.

Isso deixou todos os grupos de renda e riqueza medidos pelo Fed pelo menos um pouco melhor — e as famílias americanas, como um todo, US$ 36 trilhões mais ricas até setembro, do que quando Biden assumiu o cargo.

Medido diretamente em dólares, esse aumento foi ligeiramente maior do que o registrado sob o antecessor e futuro sucessor de Biden, Donald Trump.

No entanto, a inflação complica o cenário. O pico dos preços nos últimos anos significa que a riqueza cresceu mais rapidamente durante o governo Trump em termos reais de poder de compra, assim como a renda média das famílias.

Aumento da riqueza

Sob ambos os presidentes, os maiores bilionários dos EUA se saíram muito melhor do que quase todos os outros.

Os 100 americanos mais ricos viram sua riqueza líquida coletiva aumentar 63% durante o governo Biden, segundo uma análise que cobre os quatro anos entre sua vitória em 2020 e a reeleição de Trump em novembro passado, e exclui outro salto de 8% desde então.

As 100 maiores fortunas combinadas agora superam US$ 4 trilhões — mais do que a riqueza coletiva da metade mais pobre dos americanos, distribuída por 66,5 milhões de lares. A parcela da riqueza dos EUA detida pelos 0,1% mais ricos, que chega a quase 14%, está agora em seu ponto mais alto nas estimativas do Fed que remontam aos anos 1980.

"Aqueles no topo da distribuição de renda frequentemente se saem bem durante períodos de forte crescimento econômico”, disse em um e-mail Kimberly Clausing, professora de direito da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e economista que atuou no Departamento do Tesouro de Biden. “A recente inovação e o crescimento da produtividade nos EUA ajudaram a alimentar esses altos retornos.”

O mercado de ações dos EUA quase triplicou nos últimos oito anos, com várias grandes ações de tecnologia liderando o caminho, uma tendência que exacerba a desigualdade. O Fed estima que quase 90% das ações e participações em fundos mútuos estão nas mãos dos 10% mais ricos dos EUA.

Em seu discurso na quarta-feira, Biden alertou sobre um “complexo industrial tecnológico que pode representar perigos reais para o nosso país”. Durante o governo Trump, os bilionários da tecnologia no índice da Bloomberg dobraram seu patrimônio líquido. Quatro anos depois, suas fortunas coletivas quase dobraram novamente, para mais de US$ 2 trilhões.

‘Quase uma paródia’

Entre eles está Musk, um dos apoiadores mais entusiasmados de Trump, e também o maior vencedor individual durante o governo Biden.

Agora com uma fortuna estimada em US$ 450 bilhões, Musk valia apenas US$ 100 bilhões no dia das eleições de 2020. Então, sua riqueza disparou, dobrando em poucos meses para torná-lo a pessoa mais rica do mundo na época em que Biden foi empossado.

Desde então, sua fortuna mais do que dobrou novamente — incluindo um aumento de US$ 186 bilhões desde a vitória de Trump, o que deixou o dono da Tesla e do X perto dos centros do poder.