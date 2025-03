Imperador Naruhito do Japão recebeu presidente Lula em Tóquio; saiba como foi encontro

O imperador Naruhito recebeu nesta terça-feira, 25, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio Imperial de Tóquio, no início da visita oficial do líder brasileiro ao Japão, com foco no fortalecimento das relações comerciais bilaterais.

Lula e a primeira-dama Rosângela Lula da Silva participaram de uma cerimônia de boas-vindas na residência oficial do monarca, em uma recepção protocolar marcada por bandeiras dos dois países, guarda de honra e a presença de autoridades japonesas.

Durante a noite, o imperador e a imperatriz Masako oferecerão um banquete de Estado ao presidente brasileiro — gesto que não era realizado desde a visita de Donald Trump ao Japão em 2019.

Além dos eventos simbólicos desta terça-feira, a agenda principal da viagem acontece na quarta-feira, com a participação de Lula em um fórum econômico e um encontro com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba.

Brasil mira novo impulso comercial com o Japão

Lula está acompanhado por uma delegação de quase 100 empresários, com objetivo de ampliar as relações comerciais e reduzir a dependência econômica de grandes parceiros como os Estados Unidos e, principalmente, a China. Em 2023, o comércio entre Brasil e China somou US$ 160 bilhões.

O Japão é atualmente o 11º parceiro comercial do Brasil, e a missão brasileira busca expandir esse intercâmbio com foco na exportação de carne, aeronaves da Embraer e outros produtos industriais.

Entre os temas em negociação estão um possível acordo comercial entre o Japão e o Mercosul e parcerias em projetos de biocombustíveis, tema que será debatido com Ishiba em preparação para a COP30, prevista para novembro em Belém.

Lula deixará o Japão na quinta-feira e seguirá para o Vietnã, onde continuará sua agenda de expansão de mercados e investimentos para o Brasil.