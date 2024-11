O que são ATACMS, mísseis dos EUA que podem ser usados ​​contra a Rússia

Pela primeira vez, o governo Biden autorizou a Ucrânia a usar mísseis balísticos fornecidos pelos Estados Unidos para ataques dentro da Rússia, dizem autoridades americanas, marcando uma grande mudança de política. Os mísseis são conhecidos como Army Tactical Missile Systems, ou ATACMS (pronuncia-se "attack ''ms'"). Eles provavelmente serão inicialmente empregados contra tropas russas e norte-coreanas para dar suporte às forças ucranianas na região de Kursk, no oeste da Rússia, de acordo com autoridades americanas.

A Ucrânia vem fazendo lobby nos Estados Unidos há anos para receber a autorização, que vem nos meses finais do governo Biden. O presidente eleito Donald Trump disse que buscará um fim rápido para a guerra na Ucrânia.

ATACMS, feitos pela Lockheed Martin, são mísseis balísticos de curto alcance que, dependendo do modelo, podem atingir alvos a 300km de distância com uma ogiva contendo cerca de 170kg de explosivos. Mísseis balísticos voam muito mais alto na atmosfera do que foguetes de artilharia e muitas vezes mais longe, retornando ao solo em velocidade incrivelmente alta por causa da atração da gravidade.

Eles podem ser disparados dos lançadores móveis HIMARS que os Estados Unidos forneceram à Ucrânia, bem como dos lançadores M270 mais antigos enviados da Grã-Bretanha e da Alemanha. ATACMS são frequentemente chamados de “mísseis de longo alcance”, mas esse é um termo subjetivo. Eles podem atingir mais profundamente a Rússia do que qualquer outro míssil ucraniano, mas não podem viajar tão longe quanto um míssil de cruzeiro ou um míssil balístico intercontinental.

O míssil ATACMS foi desenvolvido na década de 1980 para destruir alvos soviéticos de alto valor bem atrás das linhas inimigas. Foi construído como uma rara arma guiada em uma época em que os Estados Unidos dependiam principalmente de “bombas burras” e outras munições não guiadas. Hoje, o Pentágono tem duas versões do ATACMS em seu inventário — uma arma de fragmentação e outra que carrega uma única carga explosiva.

Deputada russa alerta que decisão de Biden sobre mísseis pode levar à Terceira Guerra Mundial

Por que os EUA esperaram?

A decisão sobre armar ou não a Ucrânia com ATACMS tem sido um assunto delicado desde a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. Desde o início da guerra, o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia tem defendido armas que possam atingir ainda mais profundamente o território controlado pela Rússia e, eventualmente, a própria Rússia.

Os Estados Unidos forneceram ATACMS à Ucrânia no ano passado, mas o governo Biden havia retido até agora sua aprovação para seu uso na fronteira com a Rússia. A Casa Branca teme que, se a Ucrânia usar o míssil para atingir alvos no interior da Rússia, o presidente Vladimir Putin possa reagir intensificando a ofensiva.

“Estamos tentando evitar a Terceira Guerra Mundial”, disse o presidente Biden.

Alguns oficiais do Pentágono também se opuseram à entrega desses mísseis aos ucranianos devido aos suprimentos limitados. Zelensky diz que esse tipo de arma é crucial para a capacidade de seu país de lançar uma contraofensiva mais ampla e insiste que não tem planos de atacar cidades russas ou alvejar civis. No domingo, ele sugeriu em um discurso que a restrição dos EUA havia sido suspensa sem confirmá-la, dizendo: “Tais coisas não são anunciadas. Os foguetes falarão por si mesmos”.

Como a Ucrânia os utilizará?

Os militares russos estão se preparando para lançar um grande ataque com cerca de 50 mil soldados, incluindo tropas norte-coreanas, contra posições ucranianas entrincheiradas em Kursk, com o objetivo de retomar todo o território russo que os ucranianos tomaram em agosto.

Os ucranianos poderiam usar os mísseis ATACMS para atacar concentrações de tropas russas e norte-coreanas, peças-chave de equipamento militar, nós de logística, depósitos de munição e linhas de suprimento bem no interior da Rússia. Isso poderia ajudar os ucranianos a enfraquecer a eficácia da contraofensiva russo-norte-coreana.

No ano passado, o presidente Biden concordou em fornecer várias centenas de ATACMS para uso em território ucraniano controlado pela Rússia, incluindo a Península da Crimeia ocupada pela Rússia. Portanto, não está claro quantos mísseis os ucranianos deixaram em seu arsenal para uso na região de Kursk.

Os EUA já usaram essa arma em combate?

Sim. O exército dos EUA disparou cerca de 30 ATACMS em 1991 durante a Operação Tempestade no Deserto, de acordo com registros do governo. Eles foram usados ​​para atacar lançadores de mísseis balísticos de médio alcance e locais de mísseis terra-ar do Iraque. Essas versões de munição cluster de primeira geração podiam voar cerca de 160km. Uma vez sobre seus alvos, eles lançavam 950 pequenas bombas.

O Exército também disparou mais de 400 mísseis táticos com pequenas bombas na Operação Liberdade do Iraque, de acordo com registros do governo, principalmente nas primeiras horas da invasão de 2003.

Mais tarde, o Pentágono restringiu o uso de munições de fragmentação porque elas frequentemente falhavam, enchendo os campos de batalha com bombas perigosas que matavam e feriam soldados e civis após o fim do combate. O Exército reformou muitos dos primeiros ATACMS na década de 2000 e substituiu as pequenas bombas por uma única ogiva explosiva.