Coreia do Norte diz que Ocidente usa Ucrânia como 'tropa de choque' contra Rússia; entenda Seul e Washington acusam Pyongyang de enviar mais de 10.000 soldados para apoiar o país comandado por Vladimir Putin

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, participando da Conferência de Comandantes e Instrutores Políticos do 4º Batalhão do Exército Popular da Coreia em Pyongyang (KCNA VIA KNS / AFP/AFP)