Com Blinken e Lavrov, chanceleres do G20 se reúnem no Rio em meio a onda de conflitos mundiais

Nesta quarta-feira, 21, acontece a primeira reunião ministerial do G20 sob a presidência brasileira. O evento terá como sede a Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Entre as autoridades confirmadas, estão o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o chanceler russo, Sergei Lavrov. O encontro se estende até quinta-feira, 22, e é considerado o mais importante da Trilha de Sherpas antes da cúpula que reunirá chefes de Estado e de governo em novembro, também na capital fluminense.

Sherpas é o nome dado a uma etnia da região montanhosa do Nepal que tradicionalmente guia os alpinistas até o topo do Monte Everest. No G20, os sherpas são os líderes de cada país que encaminham as discussões e acordos até a cúpula final. O governo brasileiro indicou o embaixador Maurício Lyrio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, para assumir esse papel.