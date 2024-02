G20 no Rio: Brasil deve focar em reformas na ONU

Em um mundo marcado por conflitos em diferentes regiões e disputas geopolíticas entre grandes potências militares — como Estados Unidos, Rússia e China — o Brasil patrocinará, na quarta-feira e na quinta-feira, um encontro de chanceleres do G20 no Rio de Janeiro. É o primeiro grande evento de dois anos de intensa atividade diplomática para o Brasil, que em 2024 preside o grupo das maiores economias do planeta, e em 2025 estará à frente do Brics — grupo recém-ampliado para dez membros — e sediará a COP30, a reunião climática anual da ONU. No comando dessas três agendas, o Brasil pretende reforçar sua posição geopolítica internacional.

Nessa primeira reunião de alto nível entre representantes das maiores economias do mundo, o governo Luiz Inácio Lula da Silva pretende dar o pontapé inicial em direção à negociação de uma ampla reforma no Conselho de Segurança da ONU. Esse é um dos pilares da presidência brasileira do G20, que vai até o fim do ano. Para atingir esse objetivo, o Brasil crê ter apoio dos países em desenvolvimento e recebe sinais de que a Casa Branca não vai se opor às discussões.

Liderança do sul global

Os EUA, que até pouco tempo resistiam a esse debate, agora já admitem discutir ajustes no sistema ONU como um todo, segundo interlocutores do governo brasileiro ouvidos pelo O Globo. A expectativa é que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, chefe da diplomacia americana e que chega amanhã ao Brasil, reforce essa posição no encontro de chanceleres.

De olho em um papel de liderança no sul global, Lula conta com o apoio de países em desenvolvimento do G20 para emplacar as propostas do Brasil no grupo, baseadas em três pilares: combate à fome; desenvolvimento sustentável; e reforma da governança global. Para isso, ele participou, na semana passada, de encontros com nações da Liga Árabe e da União Africana, no Egito e na Etiópia, respectivamente.

O objetivo do Brasil na reunião desta semana é iniciar os debates sobre mudanças na ONU. O passo seguinte é promover, em setembro deste ano, à margem da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, um encontro com a participação de todos os países, não apenas os do G20.