Incêndio florestal na Califórnia destruiu área maior do que a de Los Angeles

Segue fora de controle um gigantesco incêndio florestal no norte da Califórnia e as chamas se alastraram por uma área maior do que a de Los Angeles.

O incêndio já é o maior do ano e o oitavo maior da Califórnia, um dos estados americanos historicamente mais afetados pelo fogo.

Milhares de bombeiros lutam contra as chamas, mas até agora não conseguiram deter o avanço do fogo. O incêndio se propagou por uma área de 1.243 quilômetros quadrados e milhares de pessoas foram evacuadas dos condados de Butte, Plumas, Tehama e Shasta. Mais de 130 edificações foram destruídas.

O clima excepcionalmente quente, seco e com muito vento tem contribuído para espalhar as chamas. Segundo os bombeiros, o fogo está se espalhando numa velocidade “difícil até de imaginar”.

O comandante do Corpo dos Bombeiros, Billy See, destacou que o vento forte espalha o fogo, que avança num ritmo capaz de consumir uma área de cerca de 20 quilômetros quadrados por hora.

Clima hostil espalha focos

Além da Califórnia, há mais de 100 outros incêndios no Oeste e no Meio Oeste dos Estados Unidos. O Canadá também registra incêndios florestais.

O Centro Nacional de Combate ao Fogo dos EUA informou que há 110 focos ativos de fogo no país, afetando um total de 7.250 quilômetros quadrados.

O maior dos incêndios florestais, depois do que atinge o norte da Califórnia, é o que queima uma área de fronteira entre os estados de Idaho e Ohio. Ele também segue sem controle.

As chamas consumiram 1.088 quilômetros quadrados de vegetação. Bombeiros informaram que o fogo foi iniciado por raios e rapidamente se espalhou pela vegetação, levado por ventos fortes.

Já o incêndio na Califórnia começou na quinta-feira e se acredita que tenha sido iniciado por um homem preso na sexta-feira, na cidade de Chico. Por um motivo não revelado, ele jogou um carro em chamas de um penhasco, dando início ao incêndio.