Número de refugiados na Ucrânia supera 4 milhões, acima das projeções

O número de refugiados que fugiram da Ucrânia superou a marca de quatro milhões, de acordo com o balanço atualizado divulgado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) nesta quarta-feira, 30.

A Europa não registrava um fluxo de refugiados de tal intensidade desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

"Somos confrontados com as realidades de uma crise humanitária massiva que cresce a cada segundo", escreveu o Acnur em seu perfil no Twitter.

Cerca de 4,02 milhões de ucranianos atravessaram as fronteiras do país desde 24 de fevereiro, data dos primeiros bombardeios. O número já supera a projeção feita pelo Acnur no início da guerra.

Mais da metade buscou refúgio na Polônia, que recebeu mais de 2,3 milhões de pessoas até o momento.

4 million have fled Ukraine

~ 6.5 million are displaced inside the country

~ 13 million are estimated to be stranded in affected areas or unable to leave

We are confronted with the realities of a massive humanitarian crisis that is growing by the second. pic.twitter.com/ZTBj1ldrql

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) March 30, 2022