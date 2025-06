Empresa de K-Pop dispara 130% em um dia depois de anunciar compra de US$ 500 milhões em bitcoin

No mesmo dia em que Lee-Jae Myung, candidato pró-cripto, foi eleito presidente da Coreia do Sul, uma empresa coreana disparou 130% na Nasdaq após anunciar um investimento de US$ 500 milhões em bitcoin.

A K Wave Media, com negócios focados em mídia e K-Pop, irá adotar uma estratégia de tesouraria similar à Strategy, empresa listada em bolsa que mais investe em bitcoin. Além da K Wave Media, outras empresas, como a brasileira Méliuz, também adotaram a estratégia.

Dados do Google Finance revelam que as ações da KWM dispararam 128% apenas nesta quarta-feira. A empresa pretende investir US$ 500 milhões em bitcoin e continuar com uma estratégia de tesouraria que envolve a acumulação da criptomoeda.

KWM firmou recentemente um acordo para vender US$ 500 milhões em ações ordinárias para a Bitcoin Strategic Reserve KMW, com o objetivo de reinvestir “uma parcela significativa” dos recursos em bitcoin, além de financiar estratégias de retenção de longo prazo e otimização de rendimento para a criptomoeda, de acordo com o Decrypt.

Além disso, a empresa também planeja alocar parte dos fundos para operar nós da Bitcoin Lightning Network e investir em infraestrutura nativa do Bitcoin.

"O bitcoin oferece não apenas uma reserva de valor, mas uma base para inovação, independência e escalabilidade global. Ao incorporar o bitcoin em nossa estratégia principal, reforçamos nosso compromisso com a descentralização, agilidade e criação de valor voltada para o futuro”, disse Ted Kim, CEO interino da K Wave Media.

Segundo o BitcoinTreasuries, um total de 223 entidades, incluindo empresas públicas e privadas, fundos e agentes governamentais, estabeleceram estratégias de investimento em bitcoin. Já dados do The Block mostram que pelo menos 20 empresas ao redor do mundo possuem mais de US$ 5 milhões de bitcoin em seus balanços.

