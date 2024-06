Notas com imagem de rei Charles III entram em circulação; veja outras cédulas e moedas históricas

As notas com a imagem do rei Charles III entraram em circulação nesta quarta-feira, 5, no Reino Unido. Elas vão substituir gradualmente as notas com a imagem Elizabeth II, que faleceu em setembro de 2022.

A imagem do rei vai aparecer nas novas cédulas de 5, 10, 20 e 50 libras, similares às notas atuais, de acordo com o Banco da Inglaterra em um comunicado. As notas serão impressas de maneira gradual para "substituir as que estão desgastadas", explica o comunicado, para "minimizar o impacto ambiental e financeiro" da mudança de monarca.

As novas cédulas entram na economia assim como as moedas com a imagem de Charles III, que entraram em circulação em dezembro de 2022, poucos meses após a morte de sua mãe.