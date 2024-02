Nevascas deixam rastro de caos na comemoração do Ano Novo Chinês

As tempestades de neve trouxeram muitos problemas aos chineses em pleno pico da temporada de férias do Ano Novo Lunar na China, que será o Ano do Dragão e começa em 10 de fevereiro. Motoristas estão presos em estradas atingidas por neve e chuva. Passageiros tentam remarcar viagens em trens. Voos foram cancelados.

O clima severo de inverno chega num momento em que os chineses fazem um estimado de 9 bilhões de viagens durante o famoso e movimentado período de "chunyun" de 40 dias, quando milhões de trabalhadores urbanos enfrentam estações lotadas e enormes congestionamentos para voltar às suas cidades natais para as celebrações do Ano Novo Lunar.

Trechos de 90 grandes rodovias estão fechados em toda a China desde a manhã de terça-feira, segundo o jornal Beijing News. As províncias de Hubei e Anhui, onde as temperaturas têm ficado negativas nos últimos dias, foram as mais atingidas. Milhares de trabalhadores foram mobilizados para restaurar as operações de trem e limpar as estradas, relatou a mídia estatal.

Vídeos e imagens circulando nas redes sociais mostram carros presos na neve no meio das estradas e multidões de passageiros presos em estações de trem.

Dezenas de rodovias foram fechadas em Hubei e centenas de voos foram cancelados em Wuhan. As tempestades de neve devem continuar na região nos próximos dias.

Essa temporada de férias na China é a primeira desde o início da pandemia em que as pessoas puderam viajar sem qualquer restrição. No ano passado, os passeios ocorreram apenas algumas semanas após o fim dos rígidos controles impostos pelas autoridades chinesas depois de uma nova de infecções de covid-19 afetaram o país.