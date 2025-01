Netanyahu diz que Hamas causou 'crise de última hora' e adia votação de cessar-fogo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira, 16, que o Hamas alterou os termos do acordo de cessar-fogo mediado por Catar e Estados Unidos, provocando uma “crise de última hora”.

Netanyahu declarou, em comunicado à Associated Press, que a reunião de aprovação do acordo, planejada com seu Conselho de Ministros, está suspensa até que o grupo palestino recue de suas posições. Detalhes específicos sobre a alegada mudança nos termos não foram divulgados. O Hamas, no entanto, afirmou que os termos continuam sendo cumpridos conforme anunciado, segundo a CNN.

O acordo, anunciado na quarta-feira, 15, previa a liberação de dezenas de reféns e uma retirada gradual das tropas israelenses da Faixa de Gaza, com mediação ativa também do Egito. Mas o aceite oficial por parte de Israel ainda depende de aprovação pelo gabinete de segurança, já que questões do documento permanecem em aberto.

Até o momento, não há informações concretas sobre quando o gabinete israelense deve voltar a discutir o documento.