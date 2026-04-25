Negociações de paz avançam no Paquistão sem encontro Irã-EUA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, realizou neste sábado, 25, uma reunião, a segunda de grande importância desde que chegou a Islamabad na noite de ontem, para tratar das negociações de paz entre seu país e os Estados Unidos com o primeiro-ministro paquistanês, Shahbaz Sharif, e seu homólogo, Muhammad Ishaq Dar.

O escritório do premiê confirmou a reunião em um comunicado, indicando que o encontro ocorreu na residência do político paquistanês, no contexto da visita de Araqchi ao país, iniciada na noite de sexta-feira.

No encontro também esteve presente o chefe das Forças de Defesa do Paquistão e principal mediador entre EUA e Irã, Asim Munir, que também realizou uma reunião com Araqchi nas primeiras horas da manhã acompanhado por outros altos membros do aparato de segurança paquistanês.

Por sua vez, a Chancelaria iraniana destacou que a reunião, ocorrida no período da tarde, abordou "as relações bilaterais e a cooperação entre os dois países", além "dos acontecimentos regionais e internacionais".

Araqchi agradeceu ao líder paquistanês "pelos esforços das autoridades para pôr fim à guerra imposta pelos Estados Unidos e pelo regime sionista contra o Irã, alcançar um cessar-fogo e sediar as negociações" e expôs a ele as posições fundamentais do Irã em relação aos últimos acontecimentos ligados à trégua e ao fim definitivo do conflito.

Embora a nota não explique quais foram essas posições iranianas, vários meios de comunicação paquistaneses informaram que, entre outras coisas, os iranianos expressaram sua "reserva total" diante das exigências americanas e que o que eles solicitam é "o levantamento do bloqueio e a paralisação dos ataques americanos".

Além disso, como já haviam informado os iranianos antes de chegarem a Islamabad, "não haverá uma reunião direta com a delegação americana" que, segundo anunciou ontem o presidente Donald Trump, estaria voando dos EUA para Islamabad.

A viagem de Abbas Araqchi, do Irã

Na manhã de hoje, Araqchi se reuniu com Munir; o assessor de segurança nacional e chefe do serviço de Inteligência do Exército paquistanês, Asim Malik; o ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi; e o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Garibabadi.

Também estiveram presentes o embaixador do Irã em Islamabad, Alireza Amiri Moghaddam, e o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Ismail Baghaei.

Araqchi chegou ontem à noite a Islamabad com o único objetivo declarado de se reunir com a cúpula civil e militar do Paquistão, uma viagem que coincidiu com o anúncio do envio iminente de uma delegação americana à capital paquistanesa para tentar desbloquear as negociações de paz para resolver a crise regional.

Segundo os EUA, os enviados especiais do presidente para estas negociações, seu genro Jared Kushner e Steve Witkoff, seriam os que viajariam ao Paquistão, após terem recebido um pedido iraniano para retomar as negociações presenciais e após terem identificado "alguns avanços" por parte de Teerã.

No entanto, as autoridades iranianas negaram categoricamente essa avaliação americana e sustentaram desde o início que a reunião não ocorreria.

De fato, Araqchi tem a previsão de continuar ainda hoje sua viagem rumo a Omã e, posteriormente, a Moscou.

A presença de Araqchi em Islamabad é, de qualquer forma, um avanço no contexto das negociações de paz, previstas originalmente para a última quarta-feira, mas que ficaram em compasso de espera diante da recusa iraniana de viajar para lá se os EUA não eliminassem antes suas restrições à navegação comercial iraniana e o bloqueio a seus portos.