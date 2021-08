Naomi Osaka e papa Francisco falam sobre Haiti: "dói muito"

Após o terremoto que já deixa mais de 700 mortos no Haiti, personalidades e governantes em todo o mundo se manifestaram anunciando envios de ajuda ou cobrando medidas de apoio ao país, o mais pobre das Américas.

As equipes de resgate ainda procuravam sobreviventes no Haiti, um dia após a devastação causada pelo terremoto de magnitude 7,2 no sábado, 14.

Uma das primeiras a se pronunciar foi a tenista japonesa Naomi Osaka, cujo pai é haitiano. Osaka, que acendeu a pira olímpica nas últimas Olimpíadas de Tóquio e é uma das estrelas do esporte global, frequentemente se pronuncia a respeito de sua origem haitiana.

"Dói muito ver toda a devastação que está acontecendo no Haiti, e eu sinto que realmente não podemos ter nenhuma pausa", escreveu a tenista no Twitter.

Ela afirmou ainda que vai doar a premiação de um torneio que jogará nesta semana, o CTA de Cincinnati, nos EUA, para os esforços de alívio da crise no país. "Sei que o sangue de nossos ancestrais é forte", disse, publicando uma bandeira do Haiti.

Really hurts to see all the devastation that’s going on in Haiti, and I feel like we really can’t catch a break. I’m about to play a tournament this week and I’ll give all the prize money to relief efforts for Haiti. I know our ancestors blood is strong we’ll keep rising 🇭🇹❤️🙏🏾

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) August 14, 2021