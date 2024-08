Mulher mais velha do mundo, María Branyas morre aos 117 anos

Pessoa mais velha do mundo, a espanhola María Branyas Morera morreu aos 117 anos após "sobreviver a guerras e pandemias", informou sua família nesta terça-feira, 20.

"María Branyas nos deixou", escreveu a família na conta da idosa na rede social X. "Morreu como desejava: enquanto dormia, tranquila e sem dor".

"Há alguns dias nos dizia: um dia irei embora. Não voltarei a provar o café, nem tomar iogurte (...) Deixarei de existir neste corpo. Um dia que desconheço, mas que está muito perto, está longa viagem terá acabado", contou a família em sua mensagem.

"Será sempre lembrada por seus conselhos e bondade", concluiu sua família.

Na mesma conta, Branyas antecipou na segunda-feira que o momento da morte estava próximo.

"Me sinto fraca. Está chegando a hora. Não chorem, não gosto de lágrimas. E, principalmente, não sofram por mim. Onde estiver, estarei feliz", afirmou a mulher.

La Maria Branyas ens ha deixat. Ha mort com ella volia: mentre dormia, tranquil·la i sense dolor.

Fa uns dies ens deia:

“Un dia me n'aniré d'aquí. No tornaré a provar cafè, ni a menjar iogurt, ni a acaronar a la Fada..., deixaré també els meus records, les meves reflexions... 👇

— Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) August 20, 2024