Homem mais velho do mundo, venezuelano morre aos 114 anos

"Aos cinco anos, começou a trabalhar com seu pai e seus irmãos na agricultura, ajudando na colheita de cana-de-açúcar e café", indicou o Guinness World Records após conceder a distinção a Mora.

Agora, o candidato a homem mais velho do mundo é Gisaburo Sonobe, de 112 anos, do Japão. Ele ainda não consta no livro oficial de recordes, posto que faltam informações da sua família para que o feito seja oficializado.