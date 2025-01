Milei é tietado e desperta curiosidade em baile da posse de Trump em Washington

Washington - "Quem é aquele homem ali com que estão tirando foto?", perguntam duas mulheres, com vestido de festa brilhante. "É o presidente da Argentina", responde a reportagem da EXAME. "Então vamos tirar foto com ele", diz uma delas.

Javier Milei, o presidente da Argentina, estava sentado a poucos metros, em uma das poucas mesas do salão. Ele levanta e sorri para tirar foto com a dupla, com quem conversa por alguns segundos. O presidente argentino compareceu ao Starlight Ball, o terceiro e último baile para celebrar a posse de Donald Trump, em Washington, na noite de segunda, 20.

Milei estava acompanhado da irmã, Karina, e de assessores.

Em pé, ao seu lado, três seguranças o protegiam. Uma das regras era não se aproximar dele segurando taças. Se o presidente demonstrava interesse em falar com a pessoa que o procurava, o acesso era liberado.

Enquanto ele tirava fotos e conversava, Karina fazia fotos e vídeos dele com seu próprio celular. Ela é a principal braço-direito de Milei e ocupa o cargo de secretária-geral da Presidência.

Após tirar fotos com quatro grupos por cerca de dez minutos, Milei decidiu ir para outra parte da festa. Ele não quis dar entrevista.

No sábado, ele esteve em outro baile, voltado à comunidade latina nos EUA. Ali, ele falou brevemente com a imprensa e comentou a proibição da ida do ex-presidente Jair Bolsonaro à posse de Trump.

“Bolsonaro é meu amigo e lamento muito que o regime de Lula não tenha deixado ele vir”, afirmou.

O baile da posse de Trump

O baile Starlight foi voltado aos maiores doadores de campanha, mas recebeu também convidados estrangeiros, artistas e esportistas, como o ex-lutador Mike Tyson. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) esteve presente, ao lado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.

O evento foi realizado no saguão da Union Station, a principal estação de trem de Washington. O espaço foi isolado e decorado para receber o baile. Trump chegou pouco depois da meia-noite. Ele entrou no palco e dançou a primeira música junto com a primeira-dama, Melania.

Em seguida, entraram o vice, J.D. Vance, e sua mulher, Usha, e outros familiares de Trump. Enquanto eles dançavam, quase todos na plateia faziam vídeos com seus celulares.

Trump fez um discurso breve depois da dança, no qual agradeceu aos doadores e fez críticas a imigrantes.

"Eu quero agradecer às pessoas neste salão. Muitos de vocês são doadores. Alguns são grandes doadores. Alguns de vocês acreditaram em nós desde 2015", afirmou.