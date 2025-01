Milei chama Bolsonaro de amigo e lamenta ausência em evento de posse de Trump

O presidente da Argentina, Javier Milei, lamentou a ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro em eventos relacionados à posse de Donald Trump, nos Estados Unidos, no sábado, 18. Em um vídeo durante o Hispanic Ball, um baile de celebração da comunidade latina realizado em Washington, Milei criticou o que chamou de “regime de Lula” pela proibição da viagem. As imagens foram publicadas pela Folha de S. Paulo

“Bolsonaro é meu amigo e lamento muito que o regime de Lula não tenha deixado ele vir”, disse Milei, em tom de solidariedade ao ex-presidente brasileiro. Bolsonaro teve sua saída do país barrada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que apontou riscos de fuga e ausência de comprovação do convite para os eventos de Trump.

A decisão foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O magistrado argumentou que a defesa de Bolsonaro não apresentou evidências de que o convite do ex-presidente americano era legítimo. Bolsonaro está com o passaporte retido devido a investigações sobre possíveis crimes, incluindo seu envolvimento em supostas tentativas de golpe em 2022.

O Hispanic Ball, realizado em um hotel de luxo, contou com a participação de figuras de alto escalão próximas a Trump, como o senador Marco Rubio, cotado para ser o próximo secretário de Estado, e Donald Trump Jr., filho do presidente.

Apesar do prestígio entre a comunidade latina, o evento não figura entre as celebrações mais importantes da posse, prevista para segunda-feira, 20. A festa, com ingressos esgotados ao preço de US$ 250 (cerca de R$ 1.500), incluiu shows de artistas como o colombiano Gusi e a banda cubana Los 3 de la Habana.

Mesmo sem Bolsonaro, uma comitiva brasileira foi organizada para ir aos eventos em Washington. Liderada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, a delegação contou com nomes de parlamentares como Bia Kicis (PL-DF) e Carla Zambelli (PL-SP). Ao todo, cerca de 20 brasileiros integravam a lista de participantes, embora o número de confirmados no local não tenha sido divulgado.