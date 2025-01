Trump traz de volta o botão de Coca-Cola diet ao Salão Oval da Casa Branca

O Salão Oval da Casa Branca, recentemente redecorado, volta a contar com o famoso botão da Diet Coke que o ex-presidente Donald Trump utilizava durante seu primeiro mandato para solicitar refrigerantes.

O pequeno botão vermelho, alojado em uma caixa de madeira, foi visto sobre a mesa presidencial de Trump após a cerimônia de posse, na segunda-feira, segundo o Wall Street Journal.

Removido em 2021 pelo antecessor de Trump, Joe Biden, o botão, ao ser pressionado, notifica os mordomos da Casa Branca de que uma Coca-Cola diet – a bebida favorita do ex-presidente – é necessária no Salão Oval. “Todo mundo fica um pouco nervoso quando eu aperto esse botão,” disse Trump em 2017 ao Financial Times.

Nova decoração

O Salão Oval é tradicionalmente redecorado para refletir o gosto do presidente empossado enquanto ocorrem as cerimônias de posse. Tapetes, cortinas, pinturas e estátuas costumam ser substituídos por peças do acervo da Casa Branca e do governo.

Entre as novidades na decoração de Trump estão os retratos de Benjamin Franklin e George Washington, sendo este último pendurado sobre a lareira, de acordo com o Wall Street Journal. Além disso, foram incluídos quadros de Alexander Hamilton, primeiro secretário do Tesouro dos EUA, e de Thomas Jefferson, ex-presidente.

Trump também trouxe de volta o busto de Winston Churchill, posicionado próximo à lareira, como em seu primeiro mandato, além de manter o busto de Martin Luther King Jr., que também foi exibido por Biden.

As cortinas douradas escolhidas por Trump em seu primeiro mandato permaneceram no local, assim como a escultura "The Bronco Buster", de Frederic Remington, que está abaixo do retrato de Andrew Jackson.

Outros elementos incluem novas figuras prateadas de águias sobre a lareira e a substituição do tapete azul de Biden por um de tom neutro, usado anteriormente por Trump.

Por fim, a mesa de café do Salão Oval também sofreu alterações: no lugar dos biscoitos de chocolate deixados por Biden, foram vistos na segunda-feira um buquê de flores e um peso de papel dourado gravado com a palavra "Trump".