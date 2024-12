MH370: o que se sabe sobre avião desaparecido há 10 anos; Malásia decidiu retomar buscas

Em 8 de março de 2014, o voo 370 da Malaysia Airlines estava indo de Kuala Lumpur, capital da Malásia, para Pequim, quando se desviou de sua rota programada, virando para o oeste através da Península Malaia. Acredita-se que o avião, um Boeing 777 transportando 239 pessoas de 15 países, tenha se desviado do curso e voado para o sul por várias horas após o contato do radar ter sido perdido.

Algumas autoridades acreditam que ele pode ter caído em algum lugar no sul do Oceano Índico após ficar sem combustível, mas esforços de busca expansivos ao longo dos anos não retornaram nenhuma resposta, nenhuma vítima e nenhum avião.

O motivo pelo qual o avião saiu do curso e sua localização exata hoje continua sendo um dos maiores mistérios da aviação de todos os tempos. Nesta semana, o governo da Malásia aprovou a retomada das buscas.

"A proposta de uma operação de busca apresentada pela Ocean Infinity [empresa de exploração dos Estados Unidos] é sólida e merece ser considerada", afirmou Anthony Loke, ministro dos Transportes da Malásia.

Investigadores já buscaram na terra e no mar

A primeira fase da busca durou 52 dias e foi conduzida em grande parte do ar, cobrindo 4,4 milhões de metros quadradas e envolvendo 334 voos de busca. Em janeiro de 2017, os governos de Austrália, Malásia e China oficialmente cancelaram a busca submarina pelo avião após vasculhar mais de 119 mil metros quadradas do fundo do Oceano Índico. Esse esforço custou US$ 150 milhões na ocasião.

Em janeiro do ano seguinte, o governo da Malásia iniciou outra busca em parceria com a Ocean Infinity após receber pressão das famílias dos passageiros e tripulantes desaparecidos. Depois de alguns meses, o esforço de busca liderado pela Ocean Infinity terminou, não tendo encontrado nenhuma evidência do paradeiro do avião.

Algum detrito foi encontrado?

Embora nenhum avião destruído tenha sido encontrado, cerca de 20 pedaços de destroços que se acredita ser do avião foram localizados ao longo das costas do continente africano e nas ilhas de Madagascar, Maurício, Reunião e Rodrigues.

No verão de 2015, investigadores afirmaram que um grande objeto que apareceu na costa de Reunião , uma ilha francesa no Oceano Índico, era um flaperon (peça da asa) que havia saído de um Boeing 777, tornando provável que fossem destroços do voo 370. Outro pedaço triangular de composto de fibra de vidro e alumínio com as palavras “No Step” ("não pise") escritas na lateral foi encontrado em fevereiro de 2016 em um banco de areia desabitado ao longo da costa de Moçambique.

Então, o governo australiano confirmou em setembro de 2016 que um flap de asa que foi levado pela água para uma ilha da Tanzânia era do voo 370. O Australian Transport Safety Bureau comparou seus números de identificação com os do Boeing 777 desaparecido.

Quais são as teorias sobre o desaparecimento do avião?

Há uma infinidade de teorias, que vão do bizarro ao provocativo, sobre o que causou o desaparecimento do avião. A falta de informações sobre o que aconteceu com o voo levou o público e os investigadores a várias direções.

Alguns oficiais acreditam que o avião ficou sem combustível, e uma teoria sustenta que os pilotos tentaram fazer um pouso de emergência no mar. Outros sugerem que um ou ambos os pilotos perderam o controle da aeronave, que um era um piloto desonesto, ou que o avião foi sequestrado.

O que disse o relatório oficial do governo?

Após mais de quatro anos de buscas e investigações, um relatório de 495 páginas divulgado em 2018 não deu respostas conclusivas quanto ao destino do avião. A falta de respostas concretas devastou as famílias das vítimas, que esperavam por algum encerramento.

Kok Soo Chon, chefe da equipe de investigação de segurança, disse que as evidências disponíveis — incluindo o desvio manual do avião de seu curso de voo e o desligamento de um transponder — “apontam irresistivelmente” para “interferência ilegal”, o que pode sugerir que o avião foi sequestrado. Mas não havia evidências de quem pode ter interferido, ou por quê.

O relatório também examinou de perto todos os passageiros e o piloto, Zaharie Ahmad Shah, e o primeiro oficial, Fariq Abdul Hamid. O relatório analisou as condições financeiras dos homens, saúde, tom de voz nas comunicações de rádio e até mesmo seu andar enquanto caminhavam para o trabalho naquele dia. Nenhuma anormalidade foi detectada.

O que acontece depois?

Agora, uma década após o desaparecimento do avião sem respostas concretas ou avião encontrado, uma nova busca pode começará em breve. Autoridades da Malásia já haviam dito, em abril, em um comunicado que o governo estava pronto para discutir uma nova operação de busca após ser abordado pela Ocean Infinity.

Oliver Plunkett, presidente-executivo da Ocean Infinity, disse em um comunicado na ocasião que a empresa estava em condições de realizar novas buscas, cerca de seis anos após um esforço anterior não ter retornado nenhuma resposta.

“Essa busca é sem dúvida a mais desafiadora e, de fato, pertinente que existe”, ele disse na ocasião. “Temos trabalhado com muitos especialistas, alguns de fora da Ocean Infinity, para continuar analisando os dados na esperança de estreitar a área de busca para uma na qual o sucesso se torne potencialmente alcançável.”