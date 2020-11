Maioria republicana no Senado pode travar agenda de Biden

As previsões sobre as eleições para o Legislativo nos Estados Unidos, que apontavam para uma maioria democrata no Senado, ainda não se confirmaram — pelo contrário. Por enquanto, o Partido Republicano tem 48 cadeiras, ante 47 dos democratas. Na visão dos analistas, uma virada é pouco provável, embora o cenário ainda esteja em aberto.

Para ter maioria, o Partido Republicano só precisa de mais três votos. Uma vitória dos republicanos é considerada mais provável, embora, em uma eleição extremamente disputada, afirmações categóricas estejam fora de questão.

A expectativa inicial, de que os democratas pudessem virar o jogo, foi se tornando mais distante à medida que vários candidatos republicanos foram eleitos. Hoje, o Partido Republicano detém a maioria no Senado, com 53 assentos.

Sem um amplo apoio no Senado, Biden, caso vença as eleições, poderá ter dificuldade em aprovar medidas como o novo pacote de estímulo fiscal de 3,5 trilhões de dólares e programas em relação ao sistema de saúde e às mudanças climáticas.

O mercado vem interpretando de forma negativa a possiblidade de que um presidente democrata possa ter de conviver com um Senado de maioria republicana. Uma das principais preocupações é que os ajustes dos pacotes de ajuda econômica levem semanas, acrescentando novas doses de incerteza na maior economia do mundo.

Os democratas esperavam eleger mais candidatos em Estados nos quais consideravam ter mais chance, como o Iowa e a Carolina do Sul, o que acabou não se confirmando. O cenário, no entanto, ainda não está definido.