Londres sai de bloqueio pior do que grande parte do Reino Unido

Londres está saindo de um lockdown sob impacto do Brexit e de uma pandemia que atingiu a capital do Reino Unido com mais força do que outras regiões, levantando questões sobre sua capacidade de impulsionar a recuperação econômica do país. A cidade responde por um quarto da produção do Reino Unido e foi responsável por quase 30% da queda nos salários de todo o país no ano passado, segundo dados oficiais. As pessoas estão se mudando para os subúrbios e outros lugares em busca de espaço, e a saída do Reino Unido da União Europeia está minando empregos com altos salários no setor financeiro.

Esses são apenas alguns dos ventos contrários que a maior cidade da Europa enfrenta à medida que o primeiro-ministro Boris Johnson afrouxa as regras que paralisaram grande parte da economia. Com muitas restrições definidas para permanecer até o final de junho, Londres está começando a lidar com tendências de longo prazo corroendo seus recursos, como trabalho remoto e controles de fronteira mais rígidos por causa do Brexit e do vírus.

“Se Londres tivesse dificuldades e eu fosse o governo nacional, ficaria profundamente preocupado”, disse Andrew Carter, presidente-executivo do Centre for Cities, um grupo de pesquisa apartidário.

Enquanto Nova York está voltando à vida, grande parte de Londres permanece paralisada. Funcionários que trabalham em escritórios foram orientados a permanecer em casa até 21 de junho, deixando eventos e casas noturnas fora de funcionamento. Os migrantes que trabalhavam na outrora florescente indústria de turismo partiram aos milhares, e as novas regras de visto após o Brexit dificultarão o retorno de muitos deles.

O distrito financeiro também está sofrendo com o Brexit, que acabou com o direito automático dos bancos de fazer negócios no continente. Mais de 440 empresas financeiras transferiram algumas de suas operações para a UE, resultando em cerca de 7.400 mudanças de empregos e uma transferência de ativos de 900 bilhões de libras (US$ 1,2 trilhão).

Esses fatores pesarão no mandato do próximo prefeito, que deve reviver uma economia abalada e trazer um sistema de transporte de volta à vida com incerteza sobre quantos funcionários de escritório permanecerão em casa e por quantos dias da semana.

O prefeito em exercício, Sadiq Khan, do Partido Trabalhista, enfrenta um oponente do Partido Conservador, o Shaun Bailey, na eleição marcada para 6 de maio, enquanto cerca de um em cada sete funcionários em Londres -- muitos deles nos setores de hotelaria e varejo -- contam com subsídios governamentais.

Mesmo após o fim das medidas de restrição, muitos continuarão dividindo o tempo entre a casa e o escritório. Metade das empresas planeja continuar trabalhando remotamente de alguma forma e um terço pretende voltar com espaço físico reduzido, segundo pesquisa da Câmara de Comércio e Indústria de Londres.

Enquanto isso, muitos trabalhadores migrantes voltaram ao seu país de origem em meio à pandemia. As regras de imigração pós-Brexit indicam que eles terão mais dificuldade para retornar a Londres.

