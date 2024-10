Kamala x Trump: democrata amplia vantagem, diz pesquisa do NYT

A candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, registrou três pontos de vantagem sobre seu adversário republicano, Donald Trump, segundo uma pesquisa do The New York Times publicada nesta terça-feira, 8. A pesquisa ocorre a quatro semanas das eleições presidenciais americanas.

A vice-presidente democrata, de 59 anos, tem 49% das intenções de voto em todo o país, em comparação aos 46% de Trump.

Kamala conseguiu o apoio de 9% dos republicanos, conforme pesquisa realizada com o Siena College. Ela tenta conquistar uma parte deste eleitorado com base na hipótese de que alguns republicanos moderados não querem outro mandato para o magnata de 78 anos.

Campanha de Kamala Harris atrai republicanos moderados

Na semana passada, a democrata realizou um comício com a ex-congressista republicana Liz Cheney, uma figura criticada por Trump. Na terça-feira, reiterou sua intenção de nomear um republicano em seu gabinete caso seja eleita nas eleições presidenciais de 5 de novembro.

A última pesquisa do The New York Times, publicada em meados de setembro, mostrou um empate entre os dois candidatos a nível nacional, com 47% cada.

Disputa será definida nos estados decisivos

As eleições presidenciais dos Estados Unidos são realizadas por meio de voto indireto, e o resultado final depende de alguns estados fortemente disputados, onde os candidatos estão empatados. A pesquisa do The New York Times entrevistou 3.385 eleitores em todo o país entre 29 de setembro e 6 de outubro. A margem de erro é de cerca de 2,4 pontos.

As eleições norte-americanas serão definidas em estados-chave, onde a disputa continua acirrada.