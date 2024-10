Biden xingou Netanyahu e Trump enviou testes de covid a Putin na pandemia, diz livro

Em seu novo livro, o jornalista Bob Woodward, responsável por revelar o escândalo do Watergate ao lado do colega Carl Bernstein, traz uma visão dos bastidores das avaliações e interações diretas e cheias de palavrões do presidente Joe Biden com outros líderes mundiais, como Benjamin Netanyahu a Vladimir Putin.

"Bibi Netanyahu é um cara mau. Ele é um cara mau pra caramba!", Biden declarou em particular sobre o primeiro-ministro israelense a um de seus aliados neste ano, enquanto a guerra de Israel em Gaza se intensificava, escreve Woodward. Ele também xingou o premiê israelense.

"Aquele maldito Putin", Biden disse a conselheiros no Salão Oval pouco depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, de acordo com Woodward. "Putin é mau. Estamos lidando com a epítome do mal."

O livro "War", que teve trechos revelados nesta terça-feira pela CNN, também mostra novos detalhes sobre as conversas privadas de Donald Trump com Putin — e uma remessa secreta de testes de Covid-19 que Trump teria enviado ao presidente russo para seu uso pessoal durante o auge da pandemia. Trump negou que isso tenha acontecido.

O novo livro de Woodward, que será lançado em 15 de outubro, oferece um relato direto dos principais momentos de Biden e sua equipe de segurança nacional durante crises internacionais - desde a desastrosa retirada do Afeganistão até a crise com Putin antes de ele invadir a Ucrânia, além das divergências com Netanyahu.

Centenas de relatos

Com base em centenas de horas de entrevistas, "War" está repleto de detalhes de eventos que tiveram repercussão recente. O livro explora as guerras políticas e pessoais que Biden travou durante sua presidência, incluindo detalhes sobre sua decisão de desistir de disputar a reeleição em 2024 e conversas sobre os problemas legais de seu filho Hunter Biden.

Entre os novos detalhes em "War" que a CNN divulgou estão:

– Woodward escreve que a equipe de segurança nacional de Biden, em um determinado momento, acreditou que havia uma ameaça real, uma chance de 50%, de que Putin usaria armas nucleares na Ucrânia.

– Biden disse que “nunca deveria ter escolhido” o procurador-geral Merrick Garland durante uma conversa sobre os problemas legais de seu filho.

– Biden criticou a forma como o ex-presidente Barack Obama lidou com a invasão da Crimeia por Putin em 2014, concluindo que “Barack nunca levou Putin a sério”.

– Citando um assessor de Trump, Woodward relata que houve “talvez até sete” ligações entre Trump e Putin desde que o republicano deixou a Casa Branca em 2021.

Em uma declaração, o porta-voz de Trump, Steven Cheung, disse que Trump deu a Woodward “absolutamente nenhum acesso” ao livro. “Nenhuma dessas histórias inventadas por Bob Woodward é verdadeira”, disse ele.

Questionada sobre os detalhes que Woodward relata sobre Biden e Netanyahu, a vice-secretária de imprensa sênior da Casa Branca, Emilie Simons, disse aos repórteres na terça-feira: “Eles têm um relacionamento de longo prazo. Eles têm um relacionamento muito honesto e direto, e não tenho um comentário sobre isso”.