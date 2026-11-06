Justiça do Paraguai determina prisão de Santiago Peña após impeachment

O Ministério Público do Paraguai determinou a prisão do ex-presidente Santiago Peña nesta sexta-feira, 6, como parte da investigação sobre o escândalo financeiro do Ueno Bank. A apuração envolve suspeitas de lesão de confiança e outros possíveis crimes.

A ordem foi assinada por quatro integrantes da equipe responsável pelo caso e encaminhada à Comandância da Polícia Nacional, que deverá cumprir a determinação e efetuar a prisão.

Segundo as informações do jornal ABC Color, agentes foram à residência de Peña após o Senado concluir o julgamento que resultou em seu impeachment.

(Em atualização)