Justiça do Paraguai determina prisão de Santiago Peña após impeachment

(Presidência paraguaia/Divulgação)
Repórter
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 20h04.
Última atualização em 6 de novembro de 2026 às 20h43.
O Ministério Público do Paraguai determinou a prisão do ex-presidente Santiago Peña nesta sexta-feira, 6, como parte da investigação sobre o escândalo financeiro do Ueno Bank. A apuração envolve suspeitas de lesão de confiança e outros possíveis crimes.
A ordem foi assinada por quatro integrantes da equipe responsável pelo caso e encaminhada à Comandância da Polícia Nacional, que deverá cumprir a determinação e efetuar a prisão.
Segundo as informações do jornal ABC Color, agentes foram à residência de Peña após o Senado concluir o julgamento que resultou em seu impeachment.
(Em atualização)