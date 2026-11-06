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Justiça do Paraguai determina prisão de Santiago Peña após impeachment

Agentes foram à residência de Peña após o Senado concluir o julgamento que resultou em impeachment

(Presidência paraguaia/Divulgação)

(Presidência paraguaia/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 20h04.

Última atualização em 6 de novembro de 2026 às 20h43.

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O Ministério Público do Paraguai determinou a prisão do ex-presidente Santiago Peña nesta sexta-feira, 6, como parte da investigação sobre o escândalo financeiro do Ueno Bank. A apuração envolve suspeitas de lesão de confiança e outros possíveis crimes.

A ordem foi assinada por quatro integrantes da equipe responsável pelo caso e encaminhada à Comandância da Polícia Nacional, que deverá cumprir a determinação e efetuar a prisão.

Segundo as informações do jornal ABC Color, agentes foram à residência de Peña após o Senado concluir o julgamento que resultou em seu impeachment.

(Em atualização)

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